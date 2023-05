L’esercito di Kiev avanza a Bakhmut 

Kiev. Due chilometri di territorio rivendicato dalle forze ucraine, che parlano di «offensiva» su Bakhmut, teatro della battaglia più feroce della guerra in Ucraina, dopo giorni di allarme per una possibile caduta della città in mano ai russi. Un fronte mobile, difficile per gli schieramenti, dove la terza brigata delle forze di Kiev annuncia di essere avanzata di 2.600 metri nell'assalto alle posizioni russe, uccidendo decine di soldati di Mosca tra i quali mercenari Wagner e facendo cinque prigionieri. Kiev non vuole cedere perché «la nostra missione è salvare il Paese, l’indipendenza, il popolo. Ci riprenderemo tutto», ha avvertito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La polemica

Il fondatore del battaglione Azov, Andriy Biletsky, spiega che gli ucraini «hanno sconfitto due compagnie della 72ª brigata della Federazione Russa». Conferma quanto già riferito dal nemico, il fondatore dei Wagner Yevgeny Prigozhin: che la brigata russa aveva abbandonato le posizioni a Bakhmut «lasciando scoperto un fianco». Il capo dei mercenari rilancia l'allarme sul rischio di «essere accerchiati» a Bakhmut, anche se gli ucraini occupano solo «il 5%» dell'insediamento, a suo dire. Nonostante le promesse, resta il problema delle munizioni della discordia con il ministero della Difesa, «fornite in quantità minime» nonostante gli annunci di nuove consegne dopo la minaccia dei Wagner di abbandonare la battaglia.

«Un passo alla volta»

Intanto Kiev incassa la buona giornata e prepara la controffensiva su cui il governo ucraino frena le aspettative: «Non pensate che sarà l'ultima, non sappiamo cosa ne verrà fuori. Se riusciremo a liberare i nostri territori, solo allora direte che è stata l'ultima, altrimenti dobbiamo preparare la prossima controffensiva», ha spiegato il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba.