L’esercito dei poveri invisibili 

Una comunità a tre velocità. È questa la fotografia impietosa che emerge dall’analisi del territorio e per cui ai Servizi sociali del Comune sta intensificando il lavoro di ricerca finalizzato a creare conoscenza sulle diverse dimensioni delle differenze attivando una rete anche con le tre parrocchie cittadine.

Esistono tre Tortolì, di fatto. Una che guarda allo sviluppo e al benessere, l’altra che lotta per la sopravvivenza e poi una terza, quella che non si riesce a vedere. «Ma che esiste», riflette Irene Murru, 47 anni, assessore ai Servizi sociali. Tra la popolazione ci sono persone povere al punto di non potersi permettere neppure i farmaci più banali come un’aspirina o un antidolorifico. «E tanti anziani - aggiunge la titolare dell’Assessorato - non sono nelle condizioni di sostenere le spese del funerale».

Verso una rete

I quasi poveri rischiano di diventare nuovi poveri. Sono parecchie le famiglie che i Servizi sociali mettono giusto sopra la linea standard che separa chi può permettersi spese per una vita dignitosa e chi no. Erano lì fino a qualche tempo fa, se la cavavano, un’esistenza sul filo dell’arrangiarsi. Poi la pandemia. E la recessione. «Qualcuno è davvero insospettabile», ammette Murru, in carica da due mesi in un Assessorato che apre lo scrigno di un mondo fatto di persone cui le difficoltà della vita hanno rubato reddito e prospettive di vita.

Niente futuro

Nella Tortolì che è ripartita dopo la pandemia c’è un esercito in cerca di futuro. Per tanti non c’è stato il ritorno alla normalità. «In autunno, incontreremo i tre parroci per fare il punto della situazione e cercare di allargare l’attenzione ai casi più delicati, cioè quelli di famiglie indigenti che per pudore non chiedono aiuto al Comune».

In attesa della rete tra Comune e Chiesa, sono in campo associazioni e comitati, realtà impegnate nelle collette alimentari che soddisfano le esigenze degli ultimi. «L’associazionismo - afferma Murru - fa tanto nella nostra comunità: Tortolì ha un cuore d’oro». Verso l’autunno caldo, con i bilanci delle famiglie rosicchiati ulteriormente dalle spese scolastiche, i Servizi sociali affilano le armi: «Abbiamo tanti casi difficili, soprattutto con anziani soli e bisognosi, ma parecchi sono i problemi che affliggono famiglie o persone separate con figli»

