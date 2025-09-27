L’esercito dei poveri cresce ancora 

L’ultimo progetto è partito pochi mesi fa: elettrodomestici a risparmio energetico gratuiti per le famiglie più fragili e indigenti. Misura che si aggiunge al dato generale dei poveri, circa 5mila fra chi chiede un aiuto ai Servizi sociali per la spesa, chi per l’affitto. Altri ancora - senza stipendio e con un reddito minimo - hanno diritto a contributi economici oppure all’esenzione dei tributi di cui si fa carico il Comune.

Povertà energetica

Il piano per il contrasto alla povertà energetica è in corso da maggio, proposto dal Consorzio Alimentis e messo in campo dai Servizi sociali di via Cilea con l’associazione locale Domu Mia che si sta occupando della distribuzione degli elettrodomestici a risparmio: frigoriferi, scaldabagni e lavatrici in primis. Per ora i beneficiari sono stati 55 nuclei familiari, di fatto oltre un centinaio di persone che vivono in città in situazioni di difficoltà economica. Un sostegno sul fronte del fabbisogno energetico - finanziato dalla Fondazione banco dell’energia - necessario vista l’impennata dei costi legata a crisi e guerre.

Sussidi e aiuti

Sullo sfondo ci sono gli altri dati sulla povertà. Un esercito di quartesi in difficoltà economiche: in testa ci sono i 1.700 percepiscono l’assegno di inclusione sociale, 910 ricevono un contributo regionali per far fronte all’affitto, oltre mille i beneficiari del Reis fra sussidi continuativi e una tantum. Più di mezzo milione viene stanziato dal Comune: 92 i destinatari di aiuti per far fronte a spese legate all’affitto, in 357 per la solidarietà alimentare e il pagamento di bollette, 23 i funerali di povertà finanziati con risorse del bilancio comunale. Altri 386 usufruiscono dell’esonero Tari, 663 di rateizzazioni in accordo con l’ufficio Tributi. E poi ci sono i 140mila euro stanziati dal Municipio come contributi per associazioni e conferenze vincenziane con il progetto “né di fame né di freddo”.

L’assessore

«Le statistiche dell’indigenza nel territorio di Quartu seguono il trend nazionale», commenta l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni. «C’è sicuramente un graduale incremento rispetto all’anno precedente, sia per quanto riguarda la povertà relativa che in merito a quella assoluta. Le cause possono essere ricondotte all’accelerazione dell’inflazione che ha colpito i redditi più bassi, ma anche a fattori più complessi», spiega, «come ad esempio la distribuzione del reddito tra lavoratori dipendenti e profitti. Inoltre, la scomparsa del reddito di cittadinanza ha evidenziato la difficoltà di sopravvivenza nella fascia d’età degli ultracinquantenni. I Servizi sociali comunali, con dedizione e impegno, sono comunque riusciti a dare risposte, a vario titolo, a questa crescente richiesta di aiuti. E anche il quotidiano lavoro intersettoriale è stato fondamentale per trovare soluzioni», conclude l’assessore, «affinché il cittadino indigente non venisse mai lasciato solo».

