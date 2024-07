L’esercito dei giovani in campo 

Il popolo della “Catte” è in fermento. Dopo l’assaggio di giugno, con la fase preliminare necessaria a decretare i nomi delle 32 squadre ammesse, l’evento più atteso dell’estate oristanese entra nel vivo. La data da fissare sul calendario è lunedì 15: per due settimane il campo del seminario arcivescovile sarà il punto di ritrovo di migliaia di giovani, e non solo, di tutta la provincia.

Calcio ma non solo

Definirlo torneo di calcio a 7 sarebbe riduttivo: perché attorno alla manifestazione, nata nel 2018 e giunta alla quinta edizione, c’è molto di più. C’è un gruppo di ragazzi affiatati che partendo dal nulla, con poche risorse e tanta determinazione, è riuscito a trasformare qualche partitella tra amici in un appuntamento strutturato e sempre più ambito.

Ci sono 450 giocatori provenienti da tutta la provincia (lo scorso anno erano 370). E infine ci sono 50 giovani che compongono lo staff: addetti al food and beverage, alla comunicazione e all’organizzazione in generale che include la Catte cup fest, evento musicale in programma il 2 agosto in piazza Duomo. I valori di base restano quelli di sempre: divertimento e amicizia, ma che la Catte Cup sia diventata “grande” lo conferma l’atmosfera formale che ha accompagnato il sorteggio degli otto gironi nella sala conferenze del seminario, alla presenza delle autorità cittadine.

«Ci siamo»

«Finalmente ci siamo», ha esordito Mattia Murru, uno dei fondatori dell’evento che in pochi anni si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panorama isolano. Un successo decretato dal pubblico (l’ultima edizione ha portato attorno al rettangolo di gioco anche 2mila persone a serata) e riconosciuto dalle istituzioni.

I commenti

«Siamo felici di mettere a disposizione gli spazi della Curia per lo svolgimento dell’evento, consolidando ormai da anni l’appoggio e la collaborazione a questa manifestazione», ha ribadito don Alessandro Floris, rettore del Seminario. Per il prefetto Salvatore Angieri «più che una competizione, è un’occasione perché i giovani si ritrovino tra loro in maniera pulita. Faremo dei controlli - ha avvertito plaudendo all’iniziativa - perché dovrà essere pulita fino in fondo. Lo sport è rispetto delle regole ed è uno dei modi per prevenire il disagio giovanile».

Concetto rafforzato dal comandante provinciale della guardia di Finanza, Giancarlo Sulsenti: «È bello vedere i giovani e le istituzioni dalla stessa parte. Lo sport insegna che spirito di sacrificio e dedizione sono gli ingredienti necessari per raggiungere gli obiettivi».

Protocollo d’intesa

Poche settimane fa è stato firmato un protocollo d’intesa che sancisce ufficialmente la collaborazione tra Curia, Asd Sonica, Consulta giovanile e Comune per l’organizzazione. «Crediamo tantissimo in questa manifestazione che sta crescendo di anno in anno, la collaborazione è la chiave per lo sviluppo della nostra comunità», ha sottolineato il sindaco Massimiliano Sanna. Gli otto gironi con le 32 squadre dai nomi impronunciabili sono pronti: manca solo il fischio d’inizio.

