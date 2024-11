L’esercito degli illustri dimenticati 

«A egregie cose il forte animo accendono le urne dei forti». Il lamento nei “I sepolcri” del poeta Ugo Foscolo non “accende” il ricordo dei rappresentanti del popolo al palazzo degli Scolopi che, salvo qualche encomiabile eccezione, sembrano aver perso la memoria dei concittadini che hanno acceso i fari del sapere e del fare anche oltre l’Isola. L’elenco è lungo, agli amministratori completarlo, se hanno piacere. «Direi che è proprio il caso, ne parlerò con i colleghi per studiare come colmare la lacuna», assicura l’assessore alla Cultura, Luca Faedda.

I pittori e ceramisti

I nomi, alcuni. Antonio Amore, pittore nato a Catania, vissuto a Oristano e artisticamente dell’intera Isola. Le sue opere arricchiscono collezioni pubbliche e private. A Carlo Contini, tra i più grandi se non il più grande pittore che Oristano abbia mai avuto, è stata dedicata la pinacoteca: merita altro; un bassorilievo, una targa. E ancora Antonio Corriga, il maestro dai colori. Le sue tele onorano la basilica di Bonaria a Cagliari, il Municipio e la Provincia di Oristano. Pittore e amministratore della città. Giorgio Farris, il pittore professore, dai tratti delicati e decisi, espressi e riflessivi, modesto e autorevole. Augusto Biselli, marchigiano d’origine si era formato a Urbino ed aveva iniziato la sua attività a Oristano; «Pittore appassionato e gentile», lo ricorda Filippo Martinez.

Scrittori

Il palcoscenico culturale oristanese non finisce qui. Impossibile non ricordare il commediografo Antonio Garau, la ceramica che apre il foyer del teatro a lui dedicato merita la Piazza con la maiuscola perché le sue commedie sono immortali. Per ricordare il professor oculista Salvatore Baldino si consiglia la lettura del libro “Il terzo uomo” di Giannino Martinez (avvocato delle cause vinte dalla città, illuminato intellettuale senza spocchia): «Fu pungente scrittore e poeta». Solo dopo la sua morte furono stampati alcuni saggi, tra cui “Sa giorronada ‘e conchiatu”. Enzo Dessy, giornalista: fondò “Tirso notte”, periodico che «esce quando ne ha voglia». Intelligente, estroverso: oristanese pazzo di oristaneseria. Gabriele Luperi, giornalista e scrittore: raccontò la Oristano che era con gli occhi e la penna proiettata al futuro. Peppino Murtas, sacerdote “ante litteram”, scomodo e incompreso. Sempre in prima fila nelle lotte operaie e contadine; a Oristano fonda, dirige e anima la rivista “Quaderni oristanesi”.

L’artista e l’attore

Di Peppetto Pau resta poco da dire: poeta, scrittore, cantore, archeologo, studioso d’arte antica e moderna, insegnante, agricoltore, enogastronomo, anfitrione e altro. Conosceva Dante quanto Alighieri, ha cantato il Sinis e la città più più vera. Gli hanno dedicato una via, merita un monumento perché è stato un monumento. Tiberio Murgia è un altro che merita una targa, una via, un volto. Da «morto di fame» come aveva ricordato nel “Tiberio day” che gli organizzò Filippo Martinez, il figlio di “Su brugu” principe dei caratteristi ricevete un caldo saluto della città. Il “Ferribotte” dei “Soliti Ignoti” ha messo in fila la bellezza di 150 film.

L’assessore

«Abbiamo tanti e tante oristanesi da ricordare perché ci indicano a distanza di tempo che strade imboccare per far crescere la città. Mi impegno perché si possa iniziare un percorso», conclude l’assessore Luca Faedda.

