L’esercito degli anziani single  

La signora Elisabetta Paderi premette che, «pure se anziana anagraficamente, per il resto sono una quarantenne». In pensione dopo 41 anni di servizio alla Telecom, ancora qualche mese prima di esordire nella gloriosa fascia degli over 65, come tutte le sue amiche ha un’agenda carica di impegni. «Sono sempre stata una sportiva: faccio yoga, pilates, acquagym e camminate. Alleno il corpo e pure la mente, per cui leggo, visito mostre, viaggio». Il prossimo a New York, e in mezzo ci sono mille altri impegni, compreso il volontariato, «ma non come tanti che lo fanno per passare il tempo: io mi impegno perché così sono stata educata dai miei genitori». La solitudine non sa cosa sia, anche se vive da sola e non si è mai sposata. «Ho perso purtroppo gli affetti familiari, ma ho una solida rete di amiche. Conta tantissimo».

Oltre la media regionale

Conta a prescindere, ma è la salvezza per chi vive da solo, esattamente la metà delle 78.403 famiglie residenti a Cagliari. Single come Elisabetta (poco meno di 70mila cagliaritani, oltre la metà donne), e poi vedovi e divorziati che - a parte la compagnia del cane o del gatto, per il momento fuori dai certificati dell’anagrafe - in casa non hanno nessuno. Ben oltre la media regionale (38%), sul totale delle famiglie residenti nel capoluogo della Sardegna il 49,06% (ovvero 38.464) è di tipo unipersonale; ma il dato rilevante - in una città dove l’età media è 52 anni e ogni cento giovani ci sono 322 anziani (solo vent’anni fa l’indice di vecchiaia era di cento giovani ogni 187 anziani) -, è che ben 14mila delle 38mila persone che vivono da sole hanno 65 anni e più. In maggioranza donne, poco meno di diecimila (9.966).

La speranza di vita

Nella città che, secondo le recenti statistiche Istat e Sole 24 Ore, garantisce servizi e spazi agli anziani, spicca il primo posto nella graduatoria per speranza di vita delle donne con più di 80 anni. E se è importante rilevare che le centenarie sono una quarantina, è curioso il dato che ci dice delle 6.400 signore ultra75enni che vivono in casa da sole, praticamente il doppio delle compagne più giovani della fascia 65-74 anni. «È che le donne fanno morire prima i mariti», sorride Francesco Pisano, 81 anni, responsabile della federazione anziani e pensionati delle Acli di Cagliari. «A tutti gli incontri, escursioni, viaggi che organizziamo in città e nei centri del territorio», spiega, «partecipano tanti uomini ma di più le donne, molte delle quali sono nubili e vedove».

Invecchiamento attivo

Sono le signore dell’invecchiamento attivo, le dame di ferro della maggiore aspettativa di vita rispetto agli uomini. «Donne che manifestano l’esigenza di partecipare, di coltivare le relazioni e di imparare cose nuove», sottolinea Mauro Carta, presidente regionale delle Acli. «In questo momento stiamo lavorando su una campagna di prevenzione con incontri, seminari ed escursioni in tema di stili di vita sani. Abbiamo il contributo di tanti esperti, dai nutrizionisti agli psicologi».

Salute e Isee

L’altra faccia della medaglia racconta invece di anziani soli che, per questioni di salute o economiche, l’invecchiamento attivo non sanno cosa sia. «Situazioni che richiedono interventi di assistenza quando non c’è una rete familiare che li aiuti», dice l’assessora alle politiche sociali Viviana Lantini. Trecento gli anziani, «in prevalenza uomini», ai quali il Comune garantisce un servizio di assistenza domiciliare. «Vengono aiutati nelle faccende domestiche, accompagnati dal medico e a fare la spesa, sostenuti in diverse incombenze quotidiane. Il numero di ore varia, per cui saranno di più se si tratta di una persona non autosufficiente o allettata». Assistenza perlopiù gratuita (in base all’Isee), «e ancor più importante in un momento in cui è difficile trovare badanti disponibili a fare qualche ora». Circa 160 invece gli anziani in amministrazione di sostegno; 1.500, quelli invalidi e disabili che ricevono il contributo della 162; tanti anche i disabili gravissimi sostenuti col progetto Ritornare a casa. L’attività del Comune, sottolinea l’assessora Lantini, «è supportata da tante associazioni di volontariato che si occupano di anziani e che, cosa fondamentale, organizzano attività di tipo ricreativo».

