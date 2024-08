L’esercito degli angeli del Poetto 

Inutile cercalo. Quello in versione latin-lover (o se si preferisce, sex symbol), dispensatore di sguardi ammiccanti, non esiste (più). «Ma un certo fascino lo esercitiamo ancora», rivendicano alcuni, scherzandoci su. «Molti di noi vengono corteggiati, soprattutto dalle persone un po’ più avanti con l’età».

Sulle torrette

Al Poetto, in tutta la spiaggia, tra i circa trenta bagnini che ogni estate, per tutta l’estate presidiano il litorale, ci sono solo persone come Filippo, come Francesco, come Edoardo. Gente laureata o laureanda, chi con un diploma appena conquistato e chi con un “secondo” lavoro. Veri globetrotter: per loro la sveglia suona ogni giorno prima delle sette del mattino, il tempo di organizzare lo stabilimento, poi indossano la maglietta rossa e “montano” sulla torretta di avvistamento o si sistemano accanto al pedalò di salvataggio, rigorosamente armati di fischietto e galleggiante.

Ogni giorno, fino alle nove di sera, sono pronti a cavalcare le onde degli imprevisti. E salvare vite umane, in caso di necessità. «La fortuna è che il Poetto è una spiaggia abbastanza sicura», dice Filippo Simoncini, “angelo custode” al Golfo 7 della cooperativa Golfo degli Angeli dopo l’ospedale Marino. Detto questo, però, «bisogna sempre rispettare le regole», prima di tutto quelle di buonsenso, «perché il mare ha sempre dei rischi», gli fa eco Francesco Marini, lifeguard al Golfo 1, alla Prima fermata. Lui, per esempio, è stato uno dei primi a soccorrere (purtroppo inutilmente) la donna morta per un malore dieci giorni fa mentre faceva il bagno. «Una tragedia», dice.

I pericoli

Sorridono, ascoltano, risolvono, vedono, rimproverano, e, quando serve, sanno anche tacere i bagnini. «A volte bisogna mordersi la lingua mentre discutiamo con le persone, soprattutto i più giovani, e cerchiamo di spiegare perché, per esempio, quando c’è la bandiera rossa», come ieri, «non bisogna nuotare oltre boe rosse, soprattutto con materassini o altri natanti, perché spesso non riescono a rientrare a riva», raccontano. «I più indisciplinati sono i più giovani, sarà l’incoscienza legata all’età. Mentre i più maleducati sono quegli adulti, pochi, quando non accettano le regole e pretendono, perché “conoscono il mare”, dicono, di fare come gli pare».

Come un maggiordomo

Insomma ecco i bagnini al Poetto: una sorta di maggiordomo irreprensibile per la nostra sicurezza ma alla buona. Una specie da proteggere. Con la spiaggia del Poetto, che grazie alle scelte dell’amministrazione ogni anno diventa un luogo sempre più inclusivo, e le politiche del Golfo degli Angeli e degli altri stabilimenti “privati” che da anni portano avanti azioni per garantire la possibilità di godersi il mare alle persone con disabilità, i bagnini sono un punto di riferimento quotidiano. Sempre con gli occhi puntati sul mare, come quelli di un guidatore attento sulla strada. «Non solo sulla porzione di spiaggia “coperta” dallo stabilimento», spiega Filippo Simoncini, «ma anche su quella libera», aggiunge. La fortuna è che il Poetto «è abbastanza sicuro perché la profondità dell’acqua non livelli rilevanti per diversi metri», ribadisce Francesco Marini, «ma per questo non significa che non ci siano rischi e pericoli. Anzi».

Qualche statistica schizzinosa osserva che la nuova generazione di bagnini è fisicamente lontana dall’essere espressione di cloni di calciatori o dei Baywacht californiani raccontati dalla tv. Ma nulla importa: sono super professionali nell'accudire le persone, nel dispensare consigli, nel prevenire i pericoli. Nel farci sentire sempre al sicuro.

