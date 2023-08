L’esercito che sogna la Regione 

Poco più di sei mesi all’appuntamento elettorale delle regionali 2024, ma la politica cittadina è già in fermento. A partire da chi siede nel parlamentino di via Porcu, con più della metà dei consiglieri comunali - fra maggioranza e opposizione - pronti a fare il salto di qualità verso il palazzo cagliaritano di via Roma.

Il primo cittadino

Sul sindaco Graziano Milia le voci si rincorrono da tempo come “papabile” candidato governatore, alla guida di un progetto politico regionale che potrebbe ricalcare il modello quartese. «Non sono in corsa ma non mi giro dall’altra parte», le parole di Milia interpretabili forse con una sua possibile disponibilità davanti a una richiesta di candidatura. «La mia preoccupazione, sulla quale invito tutti a lavorare, è riuscire a garantire una rappresentanza quartese maggiore in Consiglio regionale. Lo merita Quartu, e sarebbe utile anche alla Regione arricchirsi della nostra originale esperienza amministrativa».

Il toto candidati

Tanti in corsa, ma nessuno conferma ufficialmente. «Si vede già una mobilitazione per posizionamenti o riposizionamenti, ma più che parlare di papabili credo sia prioritario un progetto politico per affrontare seriamente i problemi dei sardi e della Sardegna», commenta Tonio Pani, a capo del Polo civico. «Non nego che mi piacerebbe impegnarmi, anche per portare novità all'interno di un Consiglio regionale arroccato su personalismi e senza un progetto. Valuterò il programma, e solo se mirato al bene dei sardi potrei presentarmi per dare un contributo alla sua realizzazione», dice Romina Angius, collega di gruppo con Pani. Entrambi hanno lasciato di recente il Psd’Az non senza polemiche, subito dopo Lucio Torru, anche lui molto probabilmente in corsa per un posto in Consiglio regionale.

Altri papabili

Fra i “papabili” nell’Aula di via Porcu potrebbe esserci Dino Cocco, della civica Sardegna 20Venti, e non si esclude la candidatura di Michele Pisano, FdI. Martino Sarritzu, consigliere comunale e metropolitano targato Udc, si dice a disposizione. «In questi anni ho lavorato con impegno cercando di mettere in primo piano il benessere dei miei concittadini, la crescita e lo sviluppo della città, grazie sempre al sostegno dei miei elettori. Se questi mi chiedessero di mettermi a disposizione per le prossime regionali», dice, «non mi tirerei indietro». In corsa dovrebbero esserci anche gli esponenti del centrosinistra in Consiglio, Francesco Piludu - Cambiamo Quartu - e Barbara Cadoni per il Pd.

Gli assessori

Nessun candidato fra gli assessori in Giunta, mentre in maggioranza gli aspiranti consiglieri regionali dati per certi sono tanti: Massimo Pau, Elisa Usalla e Stefano Busonera, del gruppo Rinascita, Franco Tocco del Psi, Ignazio Tolu dei Progressisti e Marina Del Zompo di Demos. E Valeria Piras, capogruppo di Rinascita: «Ciò che ho più a cuore è che si realizzi un programma concreto e che il candidato governatore sia in grado di interpretarlo. Se poi la mia candidatura come consigliera regionale sarà utile per raggiungere questi obiettivi, io sarò pronta».

