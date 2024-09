L’esercito buono dei volontari 

Da soli si può fare tanto, ma insieme si fa molto di più. È questo il motto delle associazioni quartesi che hanno deciso di fare rete per garantire una presenza capillare nel territorio e un aiuto concreto e puntuale. Sono tantissime e con ragioni sociali le più diverse: da quelle che promuovono e si occupano di attività culturali a quelle di protezione civile, e ancora soccorso, tutela dell’ambiente, supporto agli anziani, assistenza ai minori e così via. Così tante da formare una Consulta delle associazioni, nata ormai qualche tempo fa, e da regalarsi, ieri e sabato, una festa speciale per promuovere le proprie attività e farsi conoscere ancor meglio dalla cittadinanza.

L’obiettivo raggiunto

«Lo scopo che ci eravamo prefissati è stato raggiunto: iniziare a lavorare insieme», dice il presidente della Consulta Alessandro Passera. «Abbiamo visto associazioni che non si conoscevano parlarsi una con le altre, darsi appuntamento per altre iniziative, scambiarsi numeri di telefono e questo era l’obiettivo a cui ambivamo». Lo stesso Passera è il vice presidente di una delle associazioni, “Sette Note e più”, che nel corso dell’anno organizza iniziative a scopo benefico tra cui il mercatino natalizio Fatto per bene, la festa multiculturale Kumbidus, le raccolte fondi negli spettacoli teatrali.

Creazioni in beneficenza

Le associazioni si sono divise tra diverse location, dall’ex convento a Molentargius, ma è soprattutto in via Porcu che si è concentrata la maggior parte di loro. Tra queste c’era l’associazione tutta al femminile Capelvenere guidata dalla presidente Maria Maddalena Catzeddu: «Siamo nate nel 2012 con lo scopo di portare le signore fuori di casa, per farle socializzare e condividere i propri hobby, dall’uncinetto al lavorare a maglia, e così via. Vendiamo le nostre creazioni a scopo benefico». E poi c’è l’Asnet che dà sostegno ai nefropatici con varie iniziative. «Chiunque abbia bisogno ci trova nella nostra sede in via Napoli», assicura il presidente Bruno Denotti.

La tutela dei fortini

Ninni Santus è invece il presidente di Domu Mia: «Noi lavoriamo nel sociale e seguiamo i ragazzi dell’Uepe, l’ufficio esecuzione penale. Con alcuni di loro siamo impegnati nel restauro della Sala Michelangelo Pira».Il Comitato di Margine Rosso è arrivato assieme a “Amici dei Fortini” e Assfort con uno stand di cimeli militari per ricordare «l’importanza di tutelare e valorizzare le fortificazioni militari del territorio»; mentre l’associazione “Sto con te” ha portato gli oggetti donati per venderli e raccogliere fondi.

Entusiasmo e impegno

«Fare rete è importantissimo anche per stimolare l’attività culturale in città», dice il presidente dell’associazione “Genti Arrubia” Enrico Frau, che è anche coordinatore dell’ambito culturale della Consulta. «Abbiamo scelto queste due giornate per permettere alle associazioni di mostrare quello che fanno».Elencarle tutte sarebbe impossibile. Per ora alla Consulta hanno aderito in 56, ma il numero cresce di giorno in giorno.

RIPRODUZIONE RISERVATA