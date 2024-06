L’esercito: 11 ore di tregua quotidiana L’ira di Netanyahu 

Tel Aviv. L’annuncio dell'esercito israeliano di istituire una “pausa tattica” di 11 ore al giorno lungo un’arteria chiave nel sud della Striscia di Gaza, per facilitare la consegna di aiuti umanitari, ha scatenato uno scontro durissimo con il governo di Benyamin Netanyahu. Dopo aver «sentito della notizia», l’ufficio del premier ha bollato come «inaccettabile» la mossa dell’Idf. E in seguito a un chiarimento con i militari, ha confermato che «i combattimenti a Rafah continueranno come previsto».

Parole che aprono l’ennesima frattura interna per l’esecutivo sempre più sotto pressione, mentre prosegue lo stallo sui negoziati per liberare gli ostaggi, si contano i morti tra le file dei soldati israeliani a Gaza - dieci solo sabato - e cresce il malcontento nelle piazze, da dove intanto è partita una “settimana di resistenza”, con manifestazioni in tutto Israele per chiedere che si vada al voto entro il primo anniversario della guerra, il 7 ottobre. In un comunicato l’esercito israeliano ha spiegato che lo stop «per scopi umanitari avrà luogo tutti i giorni dalle 8 alle 19 fino a nuovo avviso, lungo la strada che porta dal valico di Kerem Shalom a Salah al-Din Road e poi verso nord». L’Idf ha poi precisato che la pausa è stata coordinata con le Nazioni Unite e le agenzie umanitarie internazionali. Ma secondo fonti governative di “Haaretz” il ministro della Difesa Yoav Gallant era all’oscuro della decisione. Una ricostruzione respinta dalle Forze di difesa: la classe politica era informata della «decisione militare» e anzi Netanyahu stesso aveva recentemente incaricato i capi della sicurezza di aumentare gli aiuti a Gaza e di consentire un accesso più sicuro agli operatori umanitari, alla luce della nuova udienza della Corte internazionale di giustizia e degli incidenti in cui gli operatori sono stati uccisi dall’Idf.

