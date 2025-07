«L’esempio di un padre come te» 

«Luigi era per Pietro il dono più prezioso: gliel’hanno portato via». Orune mormora. Il dolore pervade ogni angolo del paese dopo il delitto di venerdì scorso. Così, quella fotografia esibita con orgoglio suo social, datata 10 dicembre 2017, oggi acquista una nuova lettura. Un caldo abbraccio che svela quella complicità che a Orune definiscono «venerazione». L’impressione, dunque, è che quel killer accecato dall’odio sia entrato in azione nelle campagne di Su Cossolu per spezzare un “incantesimo” familiare.

Venerazione

Quello tra Pietro Contena e il suo Luigi non era un semplice rapporto tra padre e figlio. Era pura simbiosi, stima sconfinata, come raccontano quelle righe in limba che l’allora 24enne aveva voluto imprimere sulla tastiera, corredate da un cuore, in modo da renderle visibili a tutti nella sua pagina social. « Como supra sa forte testa tua, Chi dolorosas penas at frittídu, De s' edade cumparit cuddu nie, Passen sos annos, passen sempre a fua, Ma a mie restat s'esempiu candídu, D' unu nobile babbu che a tie ». Concetti chiari. Frasi ponderate, efficaci: colpiscono per sintesi e immediatezza. «Passano gli anni, passano velocemente, ma a me resta il candido esempio di un nobile padre come te».

Le indagini

In attesa dell’autopsia sul corpo dell’allevatore 32enne ammazzato con almeno due fucilate la mattina del 4 luglio, in programma a Cagliari ed eseguita dal medico legale Roberto Demontis, le indagini vanno avanti a ritmo serrato. Affidate ai carabinieri di Nuoro e coordinate dal pm Andrea Jacopo Ghironi. Il passato di Pietro Contena, 54enne padre di Luigi, riaffiora di continuo e fa comprendere come la pista del regolamento di conti sia quella privilegiata dagli investigatori. Il “capofamiglia”, infatti, si trova in carcere dal 20 maggio scorso, con l’accusa di aver ucciso a colpi di pistola il compaesano Luca Goddi il 5 agosto del 2023. Pietro Contena, però, era finito al centro pure di altri due inquietanti episodi nel 2012 e nel 2014. Era scampato a due agguati, a poco più di due anni di distanza. Insomma, Orune ripiomba nel baratro, a suon di fucilate e avvertimenti che diffondono morte e disperazione. L’assassinio di Luigi Contena è un episodio che rinfresca la mente, riporta a galla un’infinita scia di sangue. E aleggia lo spettro della faida.

La paura

Orune appare un paese scosso. Ieri per le vie del centro l’atmosfera era spettrale. Poca gente in giro, poca voglia di parlare. Il timore condiviso è che la spirale di odio e vendetta possa ripartire di slancio, dopo un recente passato tutto sommato tranquillo. Incubo da scacciare. Troppi collegamenti, troppe micce ancora accese fanno comprendere come quell’auspicata serenità sia ancora lontana. Intanto, dopo l’annullamento delle gare di calcetto in programma nel fine settimana, e la mancata inaugurazione di un locale, Orune adesso attende solo di dare l’ultimo saluto a Luigi Contena.

RIPRODUZIONE RISERVATA