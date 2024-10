L’esempio del Calcio Capoterra: il gioco, l’educazione, poi i risultati 

«Gioca sempre per il nome scritto davanti alla maglia e ti ricorderanno per il nome che c’è dietro». Una delle frasi più celebri del calcio pronunciate da un grande come Thierry Henry rappresenta uno dei valori principali della ASD Calcio Capoterra, società che l’anno prossimo festeggerà i suoi dieci anni di attività. «Noi del Capoterra teniamo molto a questa filosofia perché ogni cosa che si fa, lo si fa per la squadra e per la società», sottolinea il direttore sportivo Antonello Piras, un pensiero che trova tutta la dirigenza d’accordo.

Nel 2015, con solo la prima squadra in società, Andrea Vergari e Riccardo Liccardi decisero di investire anche sul settore giovanile. «Siamo partiti da pochi ragazzi - prosegue Piras - erano 24 e coprivano a malapena due categorie, ora siamo una realtà con 180 tesserati tra atleti e dirigenti, con tutte le categorie giovanili coperte e una prima squadra (inserita nel girone B di Seconda categoria) che punta sempre a essere protagonista e cerca sempre di salire di livello». E poi c’è un sogno stimolante: «Difficile da realizzare, ma non impossibile. Avere una prima squadra che sia composta quasi totalmente da ragazzi provenienti dal nostro settore giovanile».

Il risultato non è il primo obiettivo, come conferma il presidente Vergari: «Il nostro percorso calcistico si basa su fasi di crescita e apprendimento ben studiate e per noi il risultato non ha un peso centrale, ma è la crescita tecnico sportiva che ci interessa maggiormente. Il risultato ha sicuramente importanza perché la vittoria porta buon umore, ma ho visto vincere partite da parte dei nostri ragazzi giocando male e alcune perderle giocando benissimo. Secondo voi, quale mi ha reso più soddisfatto? Sicuramente il buon gioco soddisfa sempre le nostre ambizioni». E poi il comportamento: «I nostri istruttori hanno un compito fondamentale. Prima educhiamo gli uomini e poi cerchiamo di farli diventare sportivi. Sempre in maniera sana e onesta».

Sulla stessa linea il socio fondatore Riccardo Liccardi: «Abbiamo creato un bell’ambiente ma non solo, perché qui abbiamo messo in piedi una struttura dove le famiglie possono trattenersi. E non ci fermiamo. Sono in programma altri importanti investimenti per rendere il nostro centro sportivo una seconda casa per i nostri iscritti e non solo».

