L’esecutivo Gallus vara il Piano delle opere 

Nei giorni scorsi l’esecutivo guidato dal sindaco Domenico Gallus ha adottato il piano triennale delle opere pubbliche. Per quel che riguarda il primo anno previsti, con una spesa di circa 450mila euro, gli interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione viaria e delle opere di urbanizzazione primaria nel Pip.

Un milione di euro andrà alla viabilità extraurbana, e poco meno di 900mila euro servirà per i lavori di urbanizzazione alle ex casermette militari. Per il cimitero sono in programma interventi per 225mila euro; altri 55mila euro permetteranno il completametamento delle opere nell’impianto sportivo in località Funtana. Approvato in Giunta anche il programma triennale delle acquisizioni di beni e servizi.

«Il programma triennale dei lavori pubblici, ed il connesso elenco annuale dei lavori pubblici – si precisa nella delibera adottata dalla Giunta - sarà approvato dal Consiglio comunale e inserito nel Documento unico di programmazione». Potrà dunque essere modificato una volta in aula.( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA