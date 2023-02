«L’esecutivo deve fare un passo indietro» 

Il decreto del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sul Superbonus con il divieto esplicito alle Regioni e ai Comuni di acquistare i crediti bloccati in pancia a banche e finanziarie, è stato una doccia fredda per la Sardegna, che aveva appena approvato in Finanziaria un emendamento che, invece, lo prevede. Lo sottolinea l'opposizione, ma è preoccupata anche la maggioranza. Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, sottolinea come l'emendamento approvato rappresenti «una delle poche cose giuste fatte dalla maggioranza in questa Finanziaria. La Giunta e il presidente hanno reagito con il solito sensazionalismo e invece è arrivata la doccia fredda. I casi sono due: o il presidente sapeva di questo indirizzo del Governo oppure non sapeva niente e, per l'ennesima volta, il “Governo amico” non l'ha considerato degno nemmeno di una telefonata».

Nel centrodestra si dice preoccupato Antonello Peru (Sardegna al centro), il primo con il collega Stefano Tunis (Sardegna20Venti) a proporre una norma in questa direzione. «Il decreto è un errore gravissimo che rischia di mettere in ginocchio decine di migliaia di imprese», denuncia. «Siamo molto preoccupati, i veri problemi per il mancato gettito li avremmo se bloccassimo del tutto il settore delle costruzioni e l'indotto». Peru chiede «che si faccia marcia indietro. Invece di rimettere in moto tutto il comparto delle costruzioni stiamo rischiando di creare una spirale al contrario che avremmo evitato proprio grazie all'acquisizione dei crediti da parte degli enti pubblici».

