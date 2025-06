L’escursione sul Trenino verde in carrozza a quaranta gradi 

Settanta passeggeri stipati nell’unica carrozza disponibile. In una giornata caldissima, da bollino rosso, gli escursionisti che hanno scelto la gita con il Trenino verde hanno patito il caldo e manifestato disagio anche agli operatori turistici che li hanno accolti a Lanusei.

Alessandro Murino, guida turistica di Gairo, ha protestato aspramente: «Non viaggiano così nemmeno i carri di bestiame. Nonostante la programmazione per una volta alla settimana, di venerdì, già di per sé ridicola, preveda l’utilizzo di due carrozze, si è pensato di far partire il treno a pieno carico con temperature di 40 gradi con solo una carrozza. Dove sono finiti tutti quella della campagna elettorale? Possibile che sindaci, amministratori, politici in genere non portino all’attenzione questa situazione per la ferrovia più bella del mondo? Possibile che la colpa sia sempre degli altri o che nessuno abbia mai responsabilità e tutti la facciano franca? Un servizio di questo tipo non offre nulla di buono. A questo punto sarebbe opportuno cancellare il servizio perché così è solo crea soltanto un danno d’immagine».

Sentito a riguardo, il direttore centrale dell’Arst, Carlo Poledrini, ha chiarito che si tratta di evento climatico straordinario: «Non possiamo fare nulla. Le carrozze non hanno aria condizionata e siamo nel mezzo di una ondata di calore straordinaria».