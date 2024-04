L’escursione a Sa Mitza si conclude tra le polemiche 

Oltre 150 persone di varie fasce d’età ed in arrivo anche dal cagliaritano hanno decretato il successo della seconda edizione di “Ajò a sa Mitza”, la passeggiata ecologica organizzata domenica dalla Pro Loco con il supporto della protezione civile Adavd nel percorso che si snoda tra su “Campu de Antoninu” e sa “Mitza de Giuanni Antoni preri”. Un itinerario incantato di 4 chilometri percorso dalla comitiva che poi ha potuto ristorarsi con il pranzo curato dalla Pro Loco nello spiazzo de sa Mitza. «Bella giornata - dice il segretario Silvia Erbì - abbiamo faticato a trasportare una decina di sedie e tavoli in più senza poter passare dalla via più breve dato che l’accesso era chiuso». Il riferimento è ad un terreno demaniale, nei pressi de sa Mitza, in dotazione all’agenzia Forestas e dotato di una sbarra che è rimasta abbassata nonostante le richieste avanzate dal Comune e gli accordi precedenti presi con l’agenzia regionale. L’accesso chiuso ha indispettito vari partecipanti che hanno accusato l’amministrazione comunale, presente con sindaca e Giunta. «Una brutta sorpresa - dice Isangela Mascia - ho chiesto un incontro all’assessore regionale all’Ambiente e invieremo una nuova nota a Forestas».

«Un atto consiliare del ’59 - sbotta l’assessore all’Ambiente Stefano Soru - dimostra che quella è una strada vicinale che non si può chiudere. Mi appello a Forestas: per l’estate tutte le sbarre in territorio comunale devono restare alzate, c’è in ballo la sicurezza di tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA