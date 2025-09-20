L’escalation di Putin per costringere Kiev a una pace punitiva 

Kiev. Quaranta missili, 580 droni, tre morti e decine di feriti. Ancora un bilancio di morte, per l’ennesima notte di guerra in Ucraina, dove il buio si allunga anche sulle speranze di una soluzione diplomatica del conflitto. L’ondata di raid ha fatto alzare ancora una volta i jet in Polonia in assetto di «massima prontezza», mentre la tensione resta alle stelle dopo lo sconfinamento dei Mig russi in Estonia. Mosca ha negato di aver violato lo spazio aereo del Paese Nato. Ma per l’Alleanza si è trattato di una nuova provocazione di Vladimir Putin, sempre più determinato a testare la risposta dell’Occidente di fronte alla minaccia militare russa. Sembra infatti che siano i tentennamenti di Donald Trump ad alimentare la crisi nel fianco est dell’Europa: secondo Bloomberg, che cita fonti del Cremlino, lo zar è giunto alla conclusione che l’escalation militare sia il modo migliore per costringere l’Ucraina a colloqui alle sue condizioni. Valutando come improbabile che il presidente americano faccia molto per rafforzare le difese di Kiev.

L’incontro

Per le fonti a Mosca, è stato proprio l’incontro in Alaska ad aver convinto Putin che il tycoon non ha interesse a intervenire nel conflitto: da quel giorno, le forze russe hanno infatti intensificato i loro attacchi contro obiettivi militari e civili in Ucraina. E Putin intende continuare a prendere di mira la rete energetica e altre infrastrutture di Kiev, in una guerra di logoramento volta a imporre definitivamente concessioni dall’Ucraina finora respinte da Zelensky. Di fronte a questo quadro, Trump si è ripetutamente detto «deluso» da Putin, minacciando di prendere provvedimenti in termini di «sanzioni importanti» contro la sua economia. Ma finora non è riuscito a dare seguito alle sue parole: il tycoon vuole prima che siano i Paesi europei ad agire, smettendo di acquistare petrolio da Mosca e imponendo dazi a Cina e India che comprano greggio dalla Russia.

Lo stallo

Una posizione che ha innescato lo stallo sulla reazione occidentale alle azioni di Mosca, per il quale Zelensky ha espresso frustrazione: secondo il leader ucraino, «legare» le possibili sanzioni Usa con la richiesta ai Paesi europei di agire per primi significa «rallentare la pressione su Putin». «Il presidente Trump si aspetta un’azione decisa dall’Europa. Credo che stiamo perdendo molto tempo se non vengono imposte sanzioni», ha sottolineato, tornando a chiedere ancora una volta a «tutta l’Europa» di imporre sanzioni a Mosca.

RIPRODUZIONE RISERVATA