L’esasperazione di Zelensky: «Dateci  difese aeree altrimenti sarà tardi» 

Bruxelles. Il tempo si sta per esaurire. Anzi, per certi versi è già esaurito. I russi martellano le linee ucraine al fronte, le città, le centrali elettriche e Kiev ormai quasi non può che stare a guardare, perché i missili della contraerea sono esauriti. Volodymyr Zelensky è furioso, esasperato. Specialmente dopo aver assistito a quello che giudica un trattamento privilegiato per Israele. Il presidente ucraino ha sentito il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e ha chiesto «misure immediate per rafforzare la difesa aerea». Messaggio che ha ribadito con forza rivolgendosi ai leader Ue riuniti a Bruxelles per un ennesimo vertice di guerra, dedicato a evitare che il Medio Oriente sprofondi nel caos. Il senso d’urgenza - più volte evocato dai vertici delle istituzioni europee e dallo stesso Stoltenberg - c’è ma si fatica a tradurre le parole in fatti. La premier estone Kaja Kallas ha lanciato un accorato appello a quei Paesi, europei e non, che hanno batterie anti-aeree nei loro magazzini a «inviarli in Ucraina quanto prima».

