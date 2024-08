L’esame Verona per la Primavera 

Fame e voglia di continuare a far bene. Questa la ricetta per un grande proseguimento di campionato per il Cagliari Primavera che oggi alle 16.30, allo stadio Aldo Olivieri di Verona, scenderà in campo per la terza giornata contro l'Hellas. I ragazzi di Fabio Pisacane ritrovano Roberto Malfitano, che rientra dopo l'espulsione arrivata nel match contro la Roma. Dando uno sguardo ai precedenti giocati in Primavera 1, su sei scontri, i cagliaritani hanno collezionato due vittorie e quattro pareggi. Lo score e le belle prestazioni mostrate dagli isolani nelle scorse gare lasciano ben sperare, ma l'attenzione dev'essere sempre massima. Abbassare la guardia non è contemplato.

