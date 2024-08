L’esame-Toro per il nuovo Milan di Fonseca 

Non è in pole position ma comunque «vicino alla prima posizione» dei nastri di partenza del campionato, perché il Milan di Paulo Fonseca «è un gruppo forte ed è qui per vincere». Il tecnico portoghese non si nasconde. Alla vigilia del suo debutto ufficiale sulla panchina rossonera (alle 20.45 a San Siro contro il Torino) dopo l'assaggio del Trofeo Berlusconi, annuncia ambizioni e obiettivi di un Diavolo che ha cambiato gioco e interpreti, anche con la mano ora più netta e visibile di Ibrahimovic. «Posso dire che siamo pronti per cominciare il campionato, con fiducia e sentimenti positivi e grande ambizione. Vogliamo giocare la partita contro il Torino», afferma, «con la nostra identità. Era difficile da immaginare che in cinque settimane avrei avuto sensazioni così positive. I giocatori hanno preso le nostre idee. Sono molto soddisfatto. Ogni giorno che lavoro con i miei ragazzi ho più fiducia in questo senso. Siamo qui per lottare per lo scudetto».

Non si nasconde, appunto, Fonseca, complici anche delle risposte ricevute dai giocatori durante la preparazione. Una nuova idea di gioco subito percepita dalla squadra e che lo fa ben sperare: «Il Milan ha fatto un cambiamento molto grande. Non sto dicendo che è meglio, ma è diversa la nostra forma di pensare le partite. Non mi piace fare paragoni. Non voglio dire cosa è diverso, ma secondo me è chiaro. Non sto dicendo che è meglio, ma è diverso».

Qui Toro

«Lo sappiamo che questa squadra non è completa, io preferisco avere pazienza e prendere giocatori mirati senza fretta: il nostro sarà un processo di alti e bassi, io non sono spaventato, ma siamo sulla buona strada». Così, invece, il nuovo tecnico del Torino, Paolo Vanoli. «Affrontiamo una squadra costruita per lottare per lo scudetto», tiene a precisare Vanoili, «servirà attenzione massima e ciò che non dovrà mancare sono i valori del Toro: vogliamo unirci ai nostri tifosi, passerà tutto da ciò che faremo in campo». Intanto, è in chiusura l'operazione Borna Sosa dall'Ajax. «Prima di parlarne, aspettiamo che passi le visite mediche», quasi mette le mani avanti Vanoli sull'esterno mancino croato classe 1998, «ma certamente è il profilo che volevamo: potrà alzare la qualità del mio Toro».

