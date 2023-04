L’esame Spezia per la Lazio 

Nel corso della stagione, alla Lazio è capitato di deludere nelle partite sulla carta più facili, che spesso seguivano vittorie importanti. Oggi in casa dello Spezia, dopo il successo contro la Juventus all'Olimpico che ha consolidato il secondo posto biancoceleste, Maurizio Sarri non ha alcuna voglia di rallentare il passo. Ecco perché nella conferenza stampa della vigilia ha chiesto la massima concentrazione nel match del Picco: «È una partita con grandissimi rischi. In gare come queste a volte abbiamo peccato di presunzione e l'abbiamo pagata, vincere mi renderebbe contento sotto il profilo della mentalità». Gara fondamentale in chiave salvezza anche per la formazione allenata dall’ex tecnico rossoblù Semplici. Il fischio d’inizio allo stadio “Picco” alle 20.45. Si giocherà a partire dalle 18, invece, l’altro anticipo di oggi, a Cremona, dove l’undici di Ballardini ospita l’Empoli. Quasi un’ultima spiaggia per i lombardi, penultimi in classifica a dieci punti dalla quartultima, lo Spezia appunto.

