L’esame Iglesias per il Carbonia nel derby di Coppa 

Carbonia. Domenica allo Zoboli per la Coppa Italia arriva l’Iglesias: si comincerà a capire lo spessore del Carbonia low cost e zeppo di giovani del territorio. Con una campagna acquisti iniziata in ritardo perché il bilancio obbligava ad attendere prima di metter mano al portafogli, la stagione ufficiale dei biancoblù riparte fra quattro giorni col derby di coppa.

L’Iglesias, è risaputo, ha una rosa sulla carta molto più attrezzata. Quella del Carbonia, affidata all’allenatore Diego Mingioni, ha una caratteristica singolare che rispecchia un po’ il mix di provenienze da infinite province italiane quando sul finire degli anni Trenta nacque la città: una decina di giocatori over (nati cioè dal 2003 in su) arriva da varie parti d’Italia e alcuni sono argentini con passaporto italiano, cui si sommano quindici under invece quasi tutti di Carbonia oppure originari degli altri centri del Sulcis Iglesiente. «Una scelta nata da due motivazioni ben precise», spiega il presidente Stefano Canu, «intanto i circa dieci over, a loro volta abbastanza giovani, sono stati accuratamente scelti per la serietà e per le loro caratteristiche tecniche che ci danno affidamento, gli under inoltre giocheranno per la squadra della loro città o del loro territorio e hanno già mostrato un particolare attaccamento alla maglia».

In questo modo il Carbonia si candida a essere se non la più giovane, ma comunque fra le più giovani squadre della prossima stagione di Eccellenza alle porte: «Con la rimozione della regola del fuoriquota», analizza Canu, «avremmo potuto anche noi formare una rosa prevalentemente di over 2004 ma un po’ per necessità e un po’ per una filosofia precisa si è deciso di puntare sul prodotto del vivaio o dei vivai locali». Il Carbonia non ha una rosa da piani alti della classifica: «Puntiamo alla salvezza possibilmente senza l’ansia vissuta la scorsa stagione finita con gli spareggi», ribadisce Mingioni.

Aleggia l’incognita campo: a giorni l’inizio dei lavori allo Zoboli e il Comune sta cercando di capire come salvaguardare allenamenti e gare interne.

