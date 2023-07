«L’esame con Federico, che gioia» 

Quattro anni fa, a settembre, rientrò a casa con due moduli dell’istituto superiore “Einaudi” di Muravera: «Uno è per me e quest’altro per te, figlio mio. Ritorniamo a scuola e prendiamo il diploma». Graziella Puddu, 51 anni, originaria di Jerzu e residente a Villaputzu, da ragazza non era riuscita a finire le superiori «ma dentro di me sapevo che prima o poi quel diploma l’avrei ottenuto». Il figlio Federico Pes, 25 anni, a scuola non aveva mai frequentato con grande entusiasmo ed era finito in Germania a fare il cameriere. «No mamma, non ne ho proprio voglia di rimettermi a studiare». Ed invece lo scorso 29 giugno, dopo mille pagine di economia aziendale e diritto, mamma Graziella e Federico si sono diplomati assieme, lo stesso giorno: 93 su 100 lei, 67 lui.

Lo studio

«Da ragazza – ricorda Graziella – avevo fatto la prima superiore e poi ero andata a lavorare. Qualche anno dopo stavo per riprendere ma son diventata mamma e allora ho rimandato ancora. Diciamo anche che insistevo coi miei figli perché si diplomassero. Federico mi rispondeva che non mi ero diplomata neanche io. Allora mi son fatta coraggio e ho fatto l’iscrizione per entrambi».

A scuola di sera, ogni giorno dalle 17.30 alle 22.30 per tre anni. «All’inizio eravamo un po’ spaesati – dicono entrambi – pensavamo ci fossero solo adulti. Invece la differenza generazionale ci ha aiutato, siamo diventati una classe molto unita».

In classe

Libri ma anche gite fuori porta, risate, qualche festa con i culurgiones preparati da Graziella, cuoca eccelsa. Facile non lo è stato, «mancavo da scuola da 35 anni – spiega Graziella – però non mi è pesato». Qualche sofferenza in più per Federico: «Se devo essere sincero – confida – in quarta e in quinta ho pensato di mollare. L’esame poi non lo volevo fare. Momenti di nervosismo che ho superato grazie a mia mamma».

L’esame

«L’elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp” la prova scritta scelta da Federico, la traccia su Piero Angela per Graziella. «Eravamo tutti e due molto tesi, una tensione che ci ha accompagnato dall’inizio dell’anno». L’orale lo stesso giorno: prima Federico («Ero tranquillo, mi sono sbloccato e ha fatto un buon colloquio») poi, l’ultima di tutto l’istituto, Graziella: «Alla fine ho pianto, ho avuto una sensazione di liberazione e di libertà. Adesso però già mi manca andare a scuola, non so come spiegarlo».

I professori

Brigida Carta, docente di discipline giuridiche ed economiche all’Einaudi, era in commissione: «Sono stati entrambi eccezionali. Graziella poi è stata strepitosa. Mi sono commossa anche io. La volontà, la determinazione e la voglia di riscatto lasciano fuori dall’aula i sacrifici e gli affanni della vita quotidiana». Ma «tutta la classe è stata eccezionale – aggiunge Carta - Se devo paragonarla ad una classe del diurno devo dire che qui si studia ancora di più, c’è più sete di conoscenza. Va sfatato il mito della scuola serale più facile, non è vero».

Una doppia soddisfazione anche per Mario Secchi, il dirigente scolastico dell’Einaudi-Bruno (tecnico e liceo): «Innanzitutto per il diploma in contemporanea di mamma e figlio – mette in evidenza – e poi perché per il secondo anno consecutivo uno studente del serale si è diplomato con cento e lode».

Graziella non ha mai smesso di lavorare (al momento fa la collaboratrice domestica) ma adesso potrebbe percorrere nuove strade e iscriversi all’università. Federico farà la stagione «e poi tenterò qualche concorso statale». Senza chiudere le porte allo studio: «Non lo avrei mai detto, eppure potrei proseguire gli studi anche io. Amo il diritto, mi piacerebbe fare l’avvocato».

