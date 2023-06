L’esame a 90 anni col sogno di fare la maestra 

Il 3 febbraio ha festeggiato 90 anni ma Imelda Starnini ha deciso di non arrendersi all'avanzare dell'età. Ha infatti il sogno di diventare una maestra, almeno sulla carta e così oggi si è presentata a scuola per sostenere la prova d'italiano della maturità. Nella quale ha scelto la traccia di attualità dedicata alla lettera aperta all'ex ministro Bianchi. La signora Imelda, nata a San Giustino, è candidata “esterna” all'istituto paritario San Francesco di Sales, la cui fondazione risale al 1816 e una volta conosciuto come magistrale. Dal polo scolastico che si trova nel centro di Città di Castello qui è uscita poco dopo mezzogiorno con il sorriso sulle labbra, come racconta l'ufficio stampa del Comune tifernate. Soddisfatta, ha spiegato di avere dato il meglio di sé. «Spero di aver fatto bene l'impegno ce l'ho messo tutto. Ora un po' di riposo e domani si torna qui per affrontare la seconda prova», ha sottolineato. A scuola la studentessa novantenne era arrivata poco dopo le 8, si è seduta in un banco a poca distanza dalla cattedra e ha cominciato la prova scritta di italiano. «Senza sacrificio non si ottiene nulla nella vita - ha detto - ed a questa età ho deciso di rimettermi in gioco ed affrontare questo esame, un obiettivo che ho rincorso da sempre ma che per varie ragioni, familiari e di lavoro mi è sfuggito».

