“Les Virtuoses” Mathias e Julien Cadez, clown al piano 

Ouverture con brio tra classici accenti e armonie barocche, acrobazie e magia con “Les Virtuoses”, uno spettacolo musicale di Mathias & Julien Cadez in cartellone da oggi a domenica al Teatro Massimo di Cagliari (tutti i giorni da mercoledì a venerdì alle 20.30 – turni A, B e C, sabato alle 19.30 – turno D e domenica alle 19 – turno E) per l'inaugurazione della Stagione de La Grande Prosa e Circo Contemporaneo 2025-2026 organizzata dal CeDAC.

Riflettori puntati sui fratelli Mathias e Julien Cadez, che sposano l’arte del pianoforte, appresa durante gli studi al Conservatorio di Lille, alle arti circensi in una performance sorprendente, coinvolgente in cui le pagine di grandi compositori – come Wolfgang Amadeus Mozart e Antonio Vivaldi – si intrecciano agli esercizi di abilità e le prove di agilità, tra effetti speciali e buffe gags, all'insegna del nouveau cirque. “Les Virtuoses” rappresenta una sorta di sfida a suon di note, tra un’antologia di capolavori dei grandi maestri e numeri che rimandano all'estrosa e giocosa comicità di Charlie Chaplin e Buster Keaton, in un poetico e avvincente racconto senza parole. Mathias e Julien Cadez giocano con la musica, conciliando il rigore della tecnica alla libertà d'espressione, in un delizioso divertissement, arricchendo con le loro capacità di mimi e clown, il programma di un concerto di invenzioni e imprevisti, tra ironia e poesia.

Raccontano gli artisti: «Cullati dagli spettacoli di magia dei nostri genitori, abbiamo sempre vissuto la musica attraverso l’esperienza del palcoscenico, dietro le quinte o nascosti dietro il sipario. Ogni sera, sotto i nostri occhi di bambini, i trucchi di magia rimanevano inafferrabili. Ogni sera, la stessa musica risuonava. Ben presto, bastavano poche note di quella musica per ritrovare quell’ondata di emozione, mescolata a orgoglio e tensione, che ci invadeva quando il sipario si alzava. Diventati musicisti, abbiamo voluto ritrovare quella sottile alchimia tra suoni, immagini, movimento».

