“Les Italiens e i Francesi”: il barocco in mostra a Quartu 

Quartu abbraccia la grande arte. Arriva in città, per la prima volta in Sardegna, la mostra “Les Italiens e i Francesi -Maestri presenti al Louvre della collezione Cà La Ghironda”. Un’esposizione allestita all’ex Convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari che comprende le opere originali di alcuni dei più prestigiosi esponenti del barocco.

“Les Italiens e i Francesi”, progetto e allestimento del museo Magmma di Villacidro e la direzione artistica di Walter Marchionni, è frutto di una ricerca incrociata tra l'immensa collezione del Louvre e la ricca collezione del Cà La Ghironda. Tra i numerosi artisti del museo parigino ne sono stati individuati alcuni presenti nella collezione dell’area museale bolognese: Valerio Castello, Jean Jouvenet, François Verdier, Domenico Maria Muratori, Francesco Trevisani e Marcantonio Franceschini. Sono le figure che, tra il Seicento e il Settecento, hanno incarnato questo incontro tra le tradizioni artistiche di Italia e Francia, contribuendo alla creazione di una visione estetica che si è evoluta attraverso interscambi culturali.E tutti i sei artisti si possono ammirare nello splendore delle loro opere distribuite tra al sala delle teche dell’ex convento e in una stanza attigua, in uno splendido allestimento che ha trasformato lo spazio davvero in un piccolo museo.«Dopo il successo degli anni scorsi, con protagonisti Goya, Piranesi, Dürer», ha detto Marchionni durante la presentazione, «per questa esposizione portiamo a Quartu l’eccellenza di diversi pittori esposti anche al Louvre, dove sono presenti tante opere italiane, anche a seguito di una progressiva depredazione del nostro patrimonio artistico. la mostra rievoca il connubio controverso tra gli artisti italiani, che sono stati spesso primattori assoluti, e quelli francesi, che hanno sempre desiderato primeggiare».La mostra, finanziata dal Comune, resterà aperta fino al 2 marzo, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. ( g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA