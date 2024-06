L’Ersu vende gli alloggi di via Sassari 

L’Ente regionale per il diritto allo studio universitario parte dalla vendita di tre immobili di una palazzina di via Sassari, utilizzata come foresteria, per la sua riorganizzazione. La cessione è solo il primo passo di un percorso che dovrebbe portare al trasferimento della sede di corso Vittorio Emanuele nello storico Palazzo Vivanet di via Roma e l’ampliamento della mensa di via Trentino.

La vendita

Per i tre appartamenti, i tecnici dell’Ersu hanno pubblicato un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse all’acquisto. Una procedura che per il momento può essere presentata solo da amministrazioni pubbliche «ma se dovesse andare deserta sarà estesa ai privati», afferma Cosimo Ghiani, presidente dell’Ersu. La posizione centrale rende appetibile l’acquisto di poco meno di 600 metri quadri e 23 vani che l’Agenzia delle Entrate ha valutato 1,09 milioni di euro. «La gestione di quei tre appartamenti era diventata molto esosa, anche perché su quegli spazi paghiamo le tasse. Inoltre, la convivenza dei ragazzi con gli inquilini dello stabile non è mai stata facile».

La rivoluzione

La parte più importante del programma stabilito dal cda riguarda il recupero di Palazzo Vivanet di via Roma, casa dello studente chiusa per motivi tecnici ormai da 11 anni, e la trasformazione in sede dell’ente e in foresteria. Secondo i calcoli dei tecnici dell’Ersu il costo complessivo dell’operazione dovrebbe aggirarsi sui 9,2 milioni di lire, dei totali 22,5 messi a disposizione dalla Regione con la legge 17/2021.

Se dovesse andare in porto l’iniziativa di via Roma, il palazzo di corso Vittorio Emanuele perderebbe la sua funzione originaria. «Per trasformare la vecchia sede in casa dello studente abbiamo stimato una spesa di 11,263 milioni di euro che attingeremo dai fondi stanziati 3 anni fa». Per il momento soldi virtuali, sino a quando la Regione non troverà le risorse, con i quali il cda intende ammodernare con i residui 2 milioni di euro la mensa di via Trentino.

Il cda ha anche preso la decisione di bocciare l’ampliamento della casa dello studente di via Trentino. «Eventuali finanziamenti è meglio utilizzarli per gli immobili già di proprietà dell’Ersu», precisa il presidente Ghiani.

Calma e gesso

«Per la Regione, garantire il diritto allo studio, è una priorità: l'obiettivo e interesse principale è che i posti letto per gli studenti e le studentesse fuori sede vengano aumentati il più possibile», afferma l’assessora regionale all’Istruzione Ilaria Portas. «Questo tipo di interventi ricadono nel Comune che a breve il primo o la prima cittadina. Ogni intervento andrà dunque programmato e attivato attraverso un confronto tra Regione e Comune e la sua nuova amministrazione. In questo momento é necessario terminare al più presto gli interventi in essere nelle case dello studente: sono coinvolte nei lavori di manutenzione Via Montesanto, via Trentino, via Biasi e via Businco. È intendimento della Giunta – conclude l’assessora - provvedere alla riprogrammazione dei fondi e delle risorse, comprese quelle destinate al mondo universitario».

