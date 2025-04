«L’Ersu riconosca il premio a Giorgia» 

Sono tanti gli attestati di solidarietà per la neo laureata di Macomer, Giorgia Cadeddu, alla quale è stato negato il premio dell’Ersu, che solitamente spetta a chi consegue la laurea entro il terzo anno, così come recita il bando regionale. Il sindacato Ugl giovani Sardegna rivolge un invito all’Ersu a riconoscere il merito della studentessa con l’assegnazione del premio. «Il caso - sottolinea Nicola Schirru - evidenzia una realtà che troppo spesso penalizza gli studenti più meritevoli, quei giovani che, con impegno e sacrificio, riescono a concludere gli studi con un anticipo significativo rispetto alla durata prevista. È inconcepibile che, in un sistema che dovrebbe premiare la meritocrazia, la tempistica di iscrizione al terzo anno rappresenti un criterio discriminante per assegnare il premio».

Il segretario regionale dell’Ugl giovani aggiunge: «È ora che i criteri di assegnazione dei premi di laurea siano riformati, affinché vengano incentivati non solo gli studenti che si iscrivono al terzo anno, ma anche quelli che, come Giorgia, concludono gli studi con un anticipo che rappresenta un vero e proprio esempio di dedizione e capacità». L’Ugl chiede un intervento delle autorità competenti per rivedere i criteri di attribuzione dei premi di laurea affinché venga dato il giusto valore al talento e all’impegno degli studenti, in modo che storie come quella di Giorgia Cadeddu non si ripetano». Giorgia Cadeddu ha raccolto la solidarietà anche delle associazioni culturali di Macomer, come ProPositivo che con Gian Luca Atzori chiede la tutela dei giovani studenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA