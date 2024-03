L’Ersu presenta i suoi servizi ai futuri studenti 

Tutti i servizi offerti a chi si iscriverà all’Università. Anche l'Ersu ha partecipato alle Giornate dell'Orientamento che si sono svolte al campus di Monserrato, dal 27 febbraio per concludersi ieri.

Presenti migliaia di studentesse e studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di tutta la Sardegna. Il personale dell'Ente presente all'iniziativa ha spiegato quali servizi vengono offerti. Non sono mancati i momenti di confronto. Tanti docenti hanno chiesto informazioni e programmato incontri in presenza o via streaming con l'Ersu da svolgersi nei prossimi mesi, per far sapere alle classi dei loro istituti che anche con redditi bassi è assicurato il diritto allo studio e si può frequentare l’Università. Il tutto accedendo a borse di studio, posti alloggio, mense, fino al contributo fitto casa.

Per molte e molti studenti le difficoltà economiche familiari sono percepite come un ostacolo reale alla possibilità di continuare gli studi.Il direttore generale dell’Ente, Raffaele Sundas ha ribadito: «Continua l'impegno dell’Ersu per la massima informazione sui servizi che eroghiamo in favore delle studentesse e studenti, ed è un momento importante per stare vicino e far sentire la nostra presenza a chi a breve dovrà fare una delle più importanti scelte della loro vita».

