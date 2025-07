Lerry e Calipso, storie dal rifugio 

Quando il piccolo Lerry (in alto a sinistra) è arrivato al rifugio era terrorizzato, ma ora il suo passato fatto di privazioni è lontano e lui sta bene. Quello che gli serve è una famiglia che possa dargli tutto l’amore di cui ha bisogno. Per conoscerlo contattare il 3486995817.

In basso a destra c’è Calipso, una cagnolina di due anni di taglia piccola e dal carattere mite e dolce. Per informazioni c’è il numero 3478121550. Nella foto accanto, in basso a sinistra, c’è uno splendido cucciolo di due mesi che è stato recuperato in campagna. Verrà affidato a chi potrà accoglierlo in famiglia. Per saperne di più chiamare il 3209335143.

Smarrita

In alto a destra c’è una femmina di chihuahua bianca e nera scomparsa nella zona di Sighintu a Capitana. Chiunque la veda, la fermi e contatti il numero 3518675135.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica è possibile inviare una mail all’indirizzo amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

