Lerry e Buc cercano una nuova famiglia 

Tanti cuccioli, futura taglia media, in cerca di adozione ma solo come membri di una famiglia. Chi voglia dare un futuro a questi splendidi esemplari (foto in alto a sinistra) può contattare per avere tutte le informazioni il numero telefonico 3299322946.

Micio tigrato

Una casa per trascorrere una vita in sicurezza: è quello che cerca Buc, micino tigrato (in alto, a destra) di due mesi circa. Molto affettuoso si trova a Settimo San Pietro. Per informazioni chiamare il numero 3463685199.

Ex prigioniero

Tra i cani in cerca di adozione anche il piccolo Lerry (foto in basso, a sinistra): finalmente il sorriso ha sostituito l’espressione di terrore che aveva stampata sul viso quando era prigioniero in una grotta. Circondato d’amore spera di trovare una nuova famiglia: per info Rifugio Amici degli Animali Gonnosfanadiga Sardegna, in particolare Caterina 3486995817.

Urgente

Vive in provincia di Cagliari: femmina di 5 anni (foto in basso a destra), si trova in un box con poca ombra e chi la sta sfamando tra poco dovrà andare via. Ha dunque urgente bisogno di trovare adozione. Nonostante viva spesso da sola, è socievole ed affettuosa. L’appello è chiaro: diamole un futuro più bello. Per info: 3281729585.

RIPRODUZIONE RISERVATA