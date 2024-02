“L’Errore”: podcast 

La vicenda di Beniamino Zuncheddu (foto) è anche un podcast che sarà trasmesso oggi da Radiolina, la mattina alle 10 e la sera alle 20,30. Scritto da Maria Francesca Chiappe - con la collaborazione di Andrea Manunza, la regia di Luca Carcassi, e il coordinamento di Enzo Asuni - si intitola “L’Errore”, come il libro della stessa autrice in uscita domani in edicola con L’Unione Sarda. Il podcast parte dall’8 gennaio 1991, giorno della strage di Sinnai, fino al 26 gennaio 2024, quando è stata revocata la condanna all'ergastolo per l’ex pastore di Burcei. Oltre la voce narrante di Chiappe, ci sono quelle di Luigi Pinna, sopravvissuto al massacro, di Zuncheddu, della procuratrice Francesca Nanni, dell’avvocato Mauro Trogu, del professor Leonardo Filippi e di Manunza.