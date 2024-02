“L’Errore” e il rimedio Ecco il libro verità sul caso Zuncheddu 

Da domani arriva in edicola l’instant book “L’Errore – Beniamino Zuncheddu - Storia di un innocente condannato all’ergastolo”. Una cronaca precisa e serrata su una clamorosa beffa giudiziaria ai danni di Beniamino Zuncheddu, recluso per 33 anni con l’accusa di essere il responsabile della tragica Strage di Sinnai, avvenuta l’8 gennaio 1991, quando tre uomini furono massacrati nell’ovile Is Coccus.

A scrivere il libro (in allegato con L’Unione Sarda al costo di 5,50 più il prezzo del giornale) è Maria Francesca Chiappe, caporedattrice del nostro quotidiano, giudiziarista di razza e non a caso scrittrice. A completare l’opera un’intervista di Andrea Manunza al protagonista di questo incredibile caso, un pacifico pastore di Burcei.

Maria Francesca Chiappe, cosa è accaduto il 26 gennaio scorso tanto da ribaltare una sentenza passata in giudicato oltre 30 anni fa?

«Il sistema giudiziario consente alla giustizia di tornare sui suoi passi, anche quando tutto sembra finito, deciso, scontato. Anche a distanza di tempo la giustizia può riconoscere di aver sbagliato perché è dotata di strumenti che, sebbene in casi eccezionali, consentono di rivedere un verdetto passato in giudicato. Questo è un caso eccezionale che ha consentito di ribaltare una sentenza di condanna in assoluzione».

Quale l’elemento chiave? E perché è emerso dopo così tanto tempo?

«L’uomo che aveva indicato Beniamino Zuncheddu come il killer ha ritrattato, costretto dalle conversazioni con la moglie intercettate dagli inquirenti e convinto a dire la verità dal presidente della Corte d’appello di Roma nel corso di un’udienza carica di tensione: non aveva visto in faccia chi gli aveva esploso contro due fucilate perché l’uomo aveva il volto coperto da una calza da donna. Un poliziotto, facendogli vedere prima del riconoscimento ufficiale la foto del pastore di Burcei, lo aveva di fatto persuaso che quello fosse l’autore dell’eccidio».

Il tribunale romano ha deciso che ci sono responsabilità personali rispetto a questa condotta investigativa e di testimonianza. Insomma, qualcuno pagherà per questo errore?

«Io penso che davanti a due false testimonianze, quella del sopravvissuto che indicava l’imputato come l’autore del massacro, e un secondo testimone che diceva di aver sentito Beniamino Zuncheddu mentre minacciava uno dei tre che poi saranno uccisi, fosse difficile arrivare a un verdetto diverso. Soltanto le intercettazioni del 2020 hanno consentito di smascherare le bugie delle quali si era sospettato fin dal 1991 ma non c’era la prova per smontarle. Il sopravvissuto, che con le sue dichiarazioni aveva portato al verdetto di condanna ora con le sue parole ha portato all’assoluzione, e non è perseguibile. La Corte d’appello ha invece chiesto alla Procura di Roma di indagare sulle dichiarazioni del poliziotto e del secondo testimone per valutare il reato di falsa testimonianza. Tutto il resto è prescritto: è passato troppo tempo».

Resta, dunque, una giustizia a metà. Non avremo mai i nomi dei veri responsabili della strage di Sinnai?

«Sarà difficile: c’è un’indagine in corso ma 33 anni sono tanti per non dire troppi. So che il procuratore Paolo De Angelis sta lavorando sodo a questo caso: se riuscirà a trovare i colpevoli dovremo aggiungere il suo nome tra gli “eroi” di questa brutta storia. Perché, non dimentichiamolo: ci sono tre morti che meritano giustizia. Questo è un delitto senza colpevoli».

Se questo fosse un film, servirebbero molti attori di calibro per interpretare quegli “eroi” che hanno permesso di ridare la libertà a Beniamino Zuncheddu. Chi sono nella realtà dei fatti gli “eroi” di questa storia vera che emergono da libro?

«La procuratrice generale Francesca Nanni, innanzitutto, che ha saputo ascoltare la nuova ricostruzione dei fatti portata dall’avvocato Mauro Trogu alla luce di due consulenze tecniche; lo stesso avvocato che, rileggendo le carte del vecchio fascicolo, si è convinto della possibilità di tirare fuori dal carcere Beniamino Zuncheddu; l’imputato che non ha mai rinnegato se stesso neanche davanti alla possibilità di ottenere la libertà condizionale; e i giudici di Roma che hanno affrontato il processo di revisione nel migliore dei modi».

Dalle pagine del suo instant book emerge una figura chiave: la comunità di Burcei. Che ruolo ha avuto in questo cammino verso la verità?

«Sono stati sempre dalla parte di Beniamino, non hanno mai dubitato di lui: io ho fatto una ricerca e in tutti gli articoli sul processo si parlava di una folta rappresentanza del paese in udienza, si sono fatti sentire quando i giudici hanno pronunciato la parola ergastolo, sia in primo grado che in appello. E dopo, quando la sentenza era definitiva, non si sono arresi e si sono attivati con una raccolta di firme per chiedere la grazia al Capo dello Stato. Nell’ultima fase invece, hanno fatto sentire forte il loro sostegno, addirittura manifestando fuori dalle aule di giustizia dove si decideva sulla libertà condizionale prima e sulla revisione poi, col sindaco in prima fila. Il parroco addirittura ha scritto al Papa e Bergoglio gli ha telefonato. Insomma, tutti hanno fatto quadrato attorno a Beniamino Zuncheddu».

Chi è oggi Beniamo Zuncheddu? Che vita si ritaglierà ora?

«Appare incredibilmente sereno, e forse questo è stato il segreto che gli ha consentito di non cedere allo sconforto per lunghissimi 33 anni. Si definisce un sopravvissuto ma non prova rancore, ha perfino detto di aver perdonato le persone che lo hanno accusato ingiustamente. Non ha una casa né un lavoro ma può contare sull’amore della sorella Augusta che con la sua famiglia lo ha accolto in un modo commovente, dopo averlo sostenuto per tutto questo tempo. Sarà difficile per lui, ma certamente Burcei sarà ancora al suo fianco».

«Sì, è un lavoro importante, fatto con la collaborazione del collega Andrea Manunza, e che sarà trasmesso su Radiolina sia stamane alle 10 che stasera alle 20.30, ed è comunque disponibile sul sito unionesarda.it e su Spotify».

