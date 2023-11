L’errore di un collega dietro la tremenda morte dell’operaia 

Pieve di Soligo. Che si tratti di imperizia o di distrazione lo stabilirà la magistratura. Quello che in ogni caso si fa sempre più consistente è il sospetto che ad attivare la macchina confezionatrice nella quale è rimasta incastrata Anila Grishaj, 26 anni, di Miane (Treviso), all'interno dell'azienda alimentare Bocòn di Pieve di Soligo (Treviso), sia stato un collega, ora indagato per omicidio colposo.

La giovane, morta all'istante per la rottura delle vertebre cervicali, era stata assunta cinque anni fa e occupava già posizioni di responsabilità. Probabilmente, questo il punto chiave su cui gli ispettori dello Spisal e gli investigatori dovranno far luce, si è trovata nel punto sbagliato al momento sbagliato, ritenendo che l'impianto fosse disattivo. Gli accertamenti dovranno anche stabilire se il dispositivo fosse perfettamente funzionante, e se gli strumenti di sicurezza fossero efficienti.

Il macchinario, un braccio meccanico piuttosto complesso, avrebbe sostanzialmente agganciato la ragazza all'altezza del capo schiacciandola contro il primo ostacolo, senza lasciarle scampo.

Si sono susseguite intanto per tutta la giornata le prese di posizione: è stato organizzato un sit-in esterno allo stabilimento dove operano circa 170 addetti e che si occupa di produzione di surgelati per il mercato alimentare, nel quale apparentemente il lavoro è continuato come tutti i giorni. A rimanere chiusa è stata invece una attività di ristorazione collegata alla struttura, e vocata per lo più al servizio di pasti rapidi.

Il conteggio delle vittime per cause di lavoro in provincia di Treviso, intanto, arriva a 11 dall'inizio dell'anno, elemento che si somma al ricordo di un altro infortunio nella stessa azienda, non mortale, di pochi mesi fa.

