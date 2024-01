L’eroe del Covid è ancora precario: lettera a Mattarella  

Ischia. Aveva continuato a insegnare in dad in piena pandemia dall’ospedale dove era ricoverato per una grave forma di Covid e per questo il presidente Mattarella, nell’ottobre 2020, lo aveva nominato Cavaliere al Merito della Repubblica italiana. Eppure ancora oggi Ambrogio Iacono, 52enne docente ischitano, il prof-eroe divenuto uno dei simboli della lotta alla pandemia, continua a restare un precario, oltre 20 anni dopo aver vinto il concorso per insegnante di ruolo.

Nei giorni scorsi Iacono ha inviato una lettera al Capo dello Stato, sottolineando che neppure l'alta onorificenza ricevuta è servita a sbloccare la situazione e a farlo diventare un docente effettivo. «Caro Presidente, purtroppo sono ancora precario, ma la passione per quest'attività mi spinge a fare di tutto per cercare di entrare come effettivo e, in particolar modo, ho già superato con successo ben tre concorsi», scrive il professore isolano, al quale anche l'ex premier Giuseppe Conte aveva dedicato un tweet nei giorni più difficili della pandemia: “Grazie professore, i suoi studenti saranno fieri di lei”.

Iacono si appresta a fare domanda per il nuovo concorso docenti per la scuola appena uscito ma, dice, sono perplesso e scoraggiato. Il prof, in particolare, lamenta il fatto che in questo e in altri concorsi non si tenga in considerazione dei meriti riconosciuti con l'onorificenza ricevuta. «Come può il valore di un titolo come il Cavalierato al Merito della Presidenza della Repubblica non essere riconosciuto come elemento discriminante in ambito lavorativo?», scrive nella sua lettera il professore. «Il paradosso - aggiunge - è che in un paese di pace come l'Italia vengano riconosciute come premianti le sole medaglie al valore. E l'impegno civico? E l'impegno sanitario? E l'impegno familiare»?

RIPRODUZIONE RISERVATA