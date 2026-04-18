L’ergastolano conquista la laurea in Economia 

La sua vita da anni scorre sempre uguale. La sentenza parla di «fine pena mai» eppure nel carcere di Massama c’è anche chi riesce a trovare la propria dimensione come un quarantenne siciliano che grazie allo studio è riuscito a riscattarsi. E nei giorni scorsi ha discusso la sua seconda tesi. Un evento ancor più significativo proprio in un periodo in cui l’istituto è spesso alla ribalta della cronaca per clamorose proteste da parte dei detenuti.

Si tratta della prima laurea magistrale del Polo universitario penitenziario (fondato nel 2018 dall’ateneo cagliaritano) conseguita da un ospite della casa circondariale oristanese. Di fronte alla commissione presieduta dal rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola, il 40enne ha esposto la tesi “Il rischio di esclusione sociale nei giovani Neet: fattori familiari, culturali e territoriali”, traguardo del corso di studi in Economia manageriale (relatrice Roberta Pinna). Grande emozione per il detenuto che ha coronato un percorso di studi che già quattro anni fa aveva raggiunto il primo traguardo con la laurea triennale in Economia e gestione dei servizi turistici.

«Abbiamo assistito non solo alla consegna di un diploma, ma al compimento di un atto di resistenza civile – commenta il garante per i diritti dei detenuti, Paolo Mocci – Questo traguardo ci ricorda che l'identità di un uomo non può mai essere ridotta al reato commesso. Permettere a un detenuto di raggiungere i vertici della formazione accademica significa ricucire uno strappo nel tessuto sociale». Mocci ricorda che «lo studio trasforma il tempo della pena in un tempo di costruzione, dove l’uomo smette di essere solo un sorvegliato per tornare a essere un cittadino che pensa, progetta e spera». Infine auspica che «l’evento diventi un manifesto per le politiche penitenziarie del futuro. Non dobbiamo temere la cultura tra le sbarre, perché il sapere è l'unico strumento capace di trasformare un luogo di reclusione in un laboratorio di umanità».

RIPRODUZIONE RISERVATA