L’eredità di nonna Doloretta 

Ogni volta che impasta, il resto del mondo sparisce e lei torna quella bambina di quattro anni, col fazzoletto in testa, in piedi sulla sedia. «Nonna Doloretta mi ha insegnato l’arte della pasta, sin da piccolissima. Facevamo i culurgiones per tutta la famiglia: li voleva tutti belli, piccolini e perfetti, da 16 grammi l’uno per i pranzi domenicali. Facevamo anche provviste di malloreddos, gnocchi di patate, tagliatelle e seadas, ogni tre mesi».

Professione

Claudia Vacca, 30 anni di Cardedu, fa la pastaia di professione. Non esiste un percorso specifico per diventarlo, per Claudia è stata l’evoluzione naturale dei momenti trascorsi con la nonna. Acqua e semola, non aveva bisogno di altro per essere felice. È iniziato tutto come un gioco, un modo per passare del tempo con lei, e poi si è trasformato in un mestiere che ama. La passione per la cucina è sempre stata lì, ma non è stato un tragitto lineare. «In famiglia mi hanno spinto a scegliere il Classico, mentre io ho sempre voluto studiare all’Alberghiero. Arrivata in terza superiore ho abbandonato il liceo, e a quasi diciannove anni mi sono iscritta alla scuola che mi chiamava. Dopo varie stagioni tra i muri della cucina, oggi preparo la pasta fresca per ristoranti in tutta la Sardegna e per un ristorante a Milano», racconta Claudia.

La nonna

Nonna Doloretta è mancata nel 2012, però ha fatto in tempo ad accorgersi che i suoi insegnamenti stavano dando i frutti e che il gioco diventava un lavoro. È stata la sua critica gastronomica più severa. «Quando facevo le stagioni nei ristoranti le facevo assaggiare i culurgiones che preparavo, li portavo a casa per avere un suo parere. Ricordo che mi sgridava perché non erano proprio come mi aveva insegnato, ma per la ristorazione ho dovuto equilibrare un po’ i sapori. Mettevo poca menta e poco aglio, mentre nonna Doloretta li faceva più saporiti», ricorda. Il record è mille culurgiones in cinque ore, segno che è una pasta che le appartiene. Oggi ama mischiare tradizione e innovazione, giocare con gli ingredienti di stagione e i suoi colori, da vera artigiana. «Mi dispiace molto che i giovani non siano molto attratti dai lavori manuali, investire energie per creare».