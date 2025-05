«L’eredità di Grauso? Investire nella vita e pensare in grande» 

Una bara semplice, in legno chiaro, adagiata sul freddo pavimento in marmo della chiesa, davanti all’altare. Sopra, per scelta, non c’è nessun fiore.

Il feretro di Nichi Grauso è illuminato dai raggi di sole che filtrano dalle vetrate colorate della chiesa dei Santi Giorgio e Caterina, che guarda la casa dove l’imprenditore scomparso domenica a 76 anni ha vissuto parte della sua vita. Molto prima delle quattro, ora di inizio della funzione, la chiesa si riempie di amici, giornalisti, ex dipendenti, imprenditori, politici, persone comuni. Passano uno dopo l’altro davanti alla moglie Elena, alle sorelle Olivia e Gloria, alle figlie Giulietta e Virginia, ai nipoti Elia, Carolina, Mariano, Nicola e Allegra. Abbracci e condoglianze.

Politici e imprenditori

Tra i banchi e negli anditi della chiesa c’è silenzio, compostezza, sobrietà anche quando si chiudono le porte e inizia la funzione e tutti gli spazi disponibili si riempiono. Seduti o in piedi, a rendere omaggio all’imprenditore visionario ci sono molti protagonisti di quegli anni in cui la Sardegna era al centro del mondo, politici di ogni schieramento, da Emilio Floris a Massimo Fantola, da Tore Cherchi a Renato Soru, da Paolo Truzzu a Franco Cuccureddu sino al capo di gabinetto di Alessandra Todde, Luca Caschili. Ci sono persone a cui ha fatto del bene senza dirlo a nessuno, gli amici di una vita, come Gianni Onorato e Beppe Deplano.

L’omelia

Dal suo pulpito il parroco, don Elenio Abis, racconta quando, pochi giorni fa, la moglie Elena è arrivata di corsa in sacrestia e gli ha chiesto di andare subito a casa loro per dare al marito l’estrema unzione. «È spirato davanti a me». Poi nella sua omelia ha indugiato sui concetti di amore, di morte, di tempo. Quel tempo laicamente citato nella frase di Albert Einstein che le figlie e i nipoti hanno voluto lasciare impresso in una pagina dell’Unione Sarda di lunedì per ricordarlo: “Le persone come noi che credono nella fisica, sanno che la distanza tra passato, presente e futuro non è altro che una persistente illusione”.

Più religiosamente, don Elenio ha preferito usare il concetto espresso dai greci con kairos - il tempo nel mezzo - e aion, il tempo eterno.

L’eredità

Le parole del giovane parroco sono colte, mai banali, scandite con decisione per catturare l’attenzione. «Nichi ha trasformato la sua generosità in cultura, ha coniugato la sua esistenza al futuro», ha aggiunto, «e con il suo esempio invita tutti noi a consacrare la nostra vita a qualcosa di grande, come fa Dio». E ancora: «Caro Nichi, ti presentiamo al Padre sicuri che in questo momento ti trovi davanti al più grande editore della storia umana: Dio».

Appena terminata la funzione, la bara viene adagiata sull’auto funebre, seguita da una lunga processione silenziosa. Fuori c’è un sole caldissimo. Molti si avvicinano, toccano quel rettangolo di legno che custodisce le spoglie mortali di Grauso e che lui stesso aveva scelto e si fanno il segno della croce. Altri si fermano davanti al feretro e pregano.

Incontri

Il funerale è sempre un luogo di rincontro e di ricordo. Davanti alle arcate colorate della chiesa che svetta alle pendici di Monte Urpinu si raccontano storie e aneddoti, di cui la vita di Grauso è stata ricca.

L’unica eccezione al silenzio è stato l’applauso spontaneo tributato nel momento in cui la grande Mercedes con i resti mortali ha lasciato la chiesa per dirigersi a Pula, dove l’imprenditore sarà sepolto accanto alla madre.

