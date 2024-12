L’eredità delle donne di Armungia 

Intravedere un filo che unisce e renderlo resistente al tempo. I giorni nostri sono la prova che la memoria mai è sopita, sta in attesa di un risveglio che insegna rivolgendo lo sguardo a figure importanti. E così la storia si arricchisce, la presenza impetuosa di donne che lasciano i loro gesti, regalano una visione, sono l’esempio di tradizione, affidano alla lettura quello che per la Sardegna hanno interpretato. In una unica trama, nel volume della cantautrice algherese Claudia Crabuzza, ritroviamo il legame tra Joyce Lussu e Giovanna Serri. La prima, una attivista e intellettuale, fu compagna di Emilio Lussu, la seconda, contadina e tessitrice, gestì per cinquant’anni la casa e i terreni della famiglia Lussu. “L’eredità delle donne di Casa Lussu - Joyce Lussu e Giovanna Serri”, questo il titolo del saggio, edito da Archivi del Sud, più venduto durante la fiera organizzata a Sassari, dall’8 al 10 novembre 2024, da Aes Editori Sardi.

L’opera

Un’attenta ricerca quella compiuta dall’autrice che si avvicina al tema per la sua tesi di laurea magistrale discussa presso l’Università di Sassari. Un lavoro intenso, fatto di interviste e analisi di un’ampia documentazione che si riflette in una piacevole lettura percepita come una curata ricostruzione di saga familiare, in quel di Armungia, un museo diffuso a cielo aperto. La pubblicazione di Claudia Crabuzza porta alla ribalta un mondo femminile, quello costruito e nutrito da due donne attraverso le quali anche la dimora acquista rilevanza fondamentale nella concatenazione di vicende quotidiane. Si entra in contatto con i tempi trascorsi, la loro durezza, la sapienza che si realizza nella quotidianità e si tramanda e «con la pazienza dei cicli naturali, con la forza delle conoscenze popolari e con la speranza», come scrive l’autrice. Un’opera che parla di donne, Joyce e Giovanna, per un progetto tutto al femminile: con l’autrice l’editrice Enedina Sanna e la preziosa mano dell’illustratrice Zuanna Maria Boscani per la copertina.

A confronto

Claudia Crabuzza è nota per la sua carriera musicale e ha viaggiato tra Europa e Messico conservando l’amore per la Sardegna e per la sua eredità storica. Questo è il suo primo libro e proprio il fascino delle faccende di queste due figure femminili hanno alimentato la sua ispirazione. Crabuzza sceglie con determinazione di mettere alla pari la dignità di entrambe le eredità storiche: quella intellettuale e politica di Joyce Lussu e quella più raccolta, sovente considerata minore, di Giovanna Serri, dedicata alla tessitura. Di entrambe c’era la necessità di scrivere e leggere di più, soprattutto per il loro indiscutibile valore tramandato ai giorni nostri. Con una fluidità di narrazione, il lettore può far suo un bagaglio di sapere nuovo.

Due anime

Leggere le oltre centotrenta pagine di questo breve volume dona l’occasione di affermare la vivacità femminile, in termini di pensiero e del far bene. Mente e manualità si incontrano e tutto è patrimonio condiviso. Joyce e Giovanna, seppur con approcci diversi, sono state protagoniste del mondo della cultura e dell’arte e con loro si scopre anche il paese virtuoso di Armungia. Depositarie di un somigliante e tenace impegno per il loro lavoro: da una parte la scrittura e dall’altra la tessitura. Parole e fili si incastrano in intrecci che restano e la sensibilità intima verso la natura, i diritti delle donne e la spiritualità legata alla terra illumina le due esistenze. Tra i capitoli emerge l'incanto che tali personalità generano perché immense storie di Sardegna.

