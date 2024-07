«L’eredità della nostra Liliana Cano» 

«Ho dipinto più opere di Picasso», diceva come piccolo vezzo Liliana Cano. Non era un’esagerazione, perché sino all’anno della sua morte, il 2021, quando di primavere ne aveva compiute 96, Liliana Cano ha continuato a dipingere. Con una rapidità seconda solo alla sua entusiastica ispirazione, e col suo stile inconfondibile anche per l’utilizzo dei colori. «Ha raccontato di avere realizzato più di 40 mila quadri. Un’opera sterminata fatta di ritratti, nature morte, animali, paesaggi, personaggi mitici e letterari, amanti, figure femminili, temi religiosi: vogliamo formare un ventaglio non meramente numerico ma esaustivo del suo sguardo»: dice Davide Mariani, direttore artistico del neonato Archivio ufficiale Liliana Cano. Per il momento contiene le opere private lasciate ai figli (tutti nel consiglio d’amministrazione) ma grazie a mostre, incontri e altre iniziative, parte della collezione sarà fruibile al pubblico, proprio come desiderava Liliana Cano.

Parallelamente è pure disponibile il sito su Liliana Cano che propone un'ampia biografia, alcune opere e le news.

Girovaga e pioniera

La data dell'iniziativa non è scelta a caso: quest’anno ricorre il centenario dell’artista nata a Gorizia nel 1924 da Lamberto, ingegnere originario di Olbia, e Bruna Nigra, nipote dello scultore sassarese Attilio Nigra. Una vita da girovaga: dapprima per i trasferimenti della famiglia (Milano, Roma, Barletta e Torino). In Piemonte un episodio curioso: il suo insegnante dopo aver chiesto un disegno alla classe le dice: “Cano, sei la più brava di tutti, però sei donna e ti do 8”. Donna in un mondo di artisti uomini e quindi costretta a faticare di più, ma rispettata a Sassari dove approda nel 1945 e sarà il marito Domenico Panzino a introdurla in un ambiente artistico vivacissimo: Figari, Delitala, Dessy, Tavolara, Tilocca, Tanda, Manca e soprattutto Spada e Meledina che diventano suoi amici.

Liliana Cano era una pioniera. Due episodi curiosi li racconta Davide Mariani: «Nel 1969 finanzia l’apertura di una galleria d’arte a Sassari che chiama Sironi dove espone le opere sue e di altri artisti per un ventennio». Le commissionano lavori in tutta la Sardegna, ma c’è il sogno della Francia, dato che amava molto i pittori francesi: tra il 1979 e il 1984 è prima a Parigi ed espone tre volte al Gran Palais, poi gira la Provenza e inizia ad esporre in Germania, Paesi Bassi. «Nel 1993 è a Pietroburgo nella rappresentanza dei pittori provenzali e regala un quadro al conte Tolstoj, nipote del celebre scrittore».

L’arte per tutti

Rientrata definitivamente a Sassari nel 1996 Liliana Cano ha continuato a dipingere. Nel 2011 ha partecipato alla LIV Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. Nel 2019, riceve il Premio Prometeo dalla Comunità Mondiale della Longevità in occasione della sua personale nei locali della Banca Generali di Cagliari, intitolata “Venus Tissées”.Liliana Cano detestava l’arte astratta. «Secondo lei l'arte doveva arrivare a tutti e quindi amava la figura umana e i paesaggi. Tutti ne conservano uno splendido ricordo. Fu una donna molto umile, generosa e risoluta, fuori dagli schemi», spiega Davide Mariani.

Una madre

Il figlio Igino Panzino, noto artista e ora presidente dell’Archivio, aggiunge: «Mia madre credeva di non avere alcun merito per il suo talento artistico, considerandolo piuttosto come un dono divino. Per questo motivo, riteneva di doverlo condividere con la collettività attraverso temi accessibili al grande pubblico. Da tempo noi figli avevamo in mente l’idea di creare un archivio che potesse diffondere la sua opera e, allo stesso tempo, diventare uno strumento prezioso per la promozione dell’arte in generale».

