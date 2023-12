“L’eredità del male” di Matteo Manca  

Nel mare magnum della letteratura isolana, c’è ancora qualcuno che si affaccia a questo mondo in punta di piedi e lo fa con una storia che ci intriga e ci accompagna per mano verso un mondo che sembra tanto battuto ma in realtà non lo è affatto. È con “L’eredità del male - ultimo dono di un assassino” (Taphros edizioni, 262 pagine) che Matteo Manca, giovanissimo sindaco di Norbello, fa il suo esordio nella letteratura di genere, regalandoci un romanzo che ci tiene col fiato sospeso fino alla fine.

La storia

Il protagonista è un criminologo bolognese di cinquant’anni, Oreste Ginevra, affetto dalla Sindrome di Asperger che appare subito come un personaggio assai intrigante e completamente differente rispetto ai soliti eroi del genere giallo. Nessun passato tragico a tormentarlo, solo un evento che lo ha profondamente segnato e che lo porta a compiere sempre gli stessi gesti come per tenersi in vita e far sopire le ansie. Dal settembre del 2000, infatti, veste sempre i soliti vestiti, guida sempre la stessa Spider Alfa Romeo, mette nel giradischi sempre gli stessi vinili del suo cantante d’elezione: Francesco Guccini. In tutta questa sua routine, viene contattato per risolvere il caso di un misterioso serial killer che sta agendo indisturbato in un piccolo paese della Sardegna centrale. A fargli da spalla nel decifrare gli enigmi che l’assassino si diverte a lasciare come indizi durante l’importantissimo festival musicale del paese, il suo inseparabile boston terrier - affetto dalla sindrome dell’abbandono e quindi sempre al suo fianco -, il maresciallo Sanzo e l’ispettrice Falchi. Che sia il suo piglio ispirato dalle canzoni di Guccini (che troviamo anche in una playlist sotto forma di codice QR associato all’opera, con alcuni indizi che ci accompagnano nella vicenda), con l’atmosfera tesa che si respira in tutta la narrazione, con un nuovo personaggio singolare che abita luoghi non suoi ma che sembra conoscere a menadito, Manca riesce a riportarci al piacere della lettura in poco più di duecento pagine. Riuscirà Ginevra a scovare l’assassino e a dare giustizia alle vittime? Cosa nascondono quelle melodie che tanto ci rappresentano e che qui sono fuori da ogni immaginario? Non ci resta che scoprirlo.

