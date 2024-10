«L’erba sintetica dello stadio? La ricicliamo» 

Il vecchio manto in erba sintetica appena rimosso dal campo sportivo comunale – sono in corso lavori di riqualificazione per 800mila euro – finirà in un’area del cimitero (abbellimento), nel parchetto di via Montessori e nei campetti di Santa Lucia e piazza Di Bella (dietro la polizia stradale). È l’idea dell’amministrazione comunale che deve fare i conti con gli alti costi di smaltimento del prato in sintetico: «Spendendo meno della cifra richiesta per lo smaltimento – spiega il sindaco Salvatore Piu – doteremo alcune aree del paese di un manto verde che, per quanto consumato, è pur sempre utilizzabile».

Riciclo

Il Comune riposizionerà il vecchio tappeto verde iniziando dal cimitero e proseguendo con il campetto di Santa Lucia e la zona fitness appena inaugurata, sempre a Santa Lucia. E poi nel parchetto dell’asilo, in via Montessori. «Se ci sarà ancora disponibilità – aggiunge il primo cittadino – proseguiremo con l’area dietro la sede della polizia. Stiamo anche pensando di integrare con eventuali parti residue del nuovo manto che sarà posizionato al campo sportivo». Indicazioni più precise arriveranno oggi, al termine di un sopralluogo nelle diverse aree individuate.

La strategia

Secondo una prima stima il solo smaltimento del sintetico appena rimosso (vecchio di oltre vent’anni) potrebbe arrivare a costare sino a cinquantamila euro. «Una parte del materiale che è stato rimosso - chiarisce l’assessore allo Sport Matteo Plaisant – andrà comunque smaltito, ad esempio i pallini neri di gomma. In ogni caso con questa operazione di riciclo andiamo ad abbattere i costi di smaltimento ed inoltre rendiamo più decoroso il paese».

Il campo

Nel frattempo si corre per cercare di restituire alla comunità un impianto sportivo all’altezza. In settimana la stessa ditta che sta eseguendo i lavori (Vasapollo) comunicherà la tabella di marcia prevista da qui a marzo (termine indicato per la chiusura del cantiere). Informazioni che saranno poi rese note alla società dall’assessore Plaisant nel corso di un incontro già in programma. «L’auspicio – dice Stefano Boi, dirigente della società sportiva Sgs Muravera 1965 che si è costituita lo scorso anno e che ha preso il posto della Cos (finita in Ogliastra tra le polemiche) – è che i lavori procedano spediti e che già nei primi mesi del 2025 si possa utilizzare il campo. Purtroppo adesso per gli allenamenti dei bambini e dei ragazzi siamo costretti a girovagare per i piccoli campetti del paese. Una situazione complicata. Chiediamo l‘aiuto di tutti, anche delle famiglie affinché capiscano il momento difficile e ci vengano incontro».

