L’erba secca invade l’alveo del Rio Nou: «Grave pericolo incendi» 

Le canne non sono ricresciute grazie ai lavori contro il rischio idrogeologico conclusi nei mesi scorsi lungo il Rio Nou, ma in compenso l’erba ha ricoperto gli argini del canale che attraversa il centro abitato di Selargius.

«Distese di erba alta e ormai secca, praticamente una vera e propria miccia per eventuali piromani», fa notare Rino Salis mentre passa nel ponte in legno di via Vienna andando via dal mercato di piazza Martiri di Buggerru. «Dal Comune devono intervenire velocemente, prima che si verifichi qualche incendio con tutti i rischi e disagi che questo comporterebbe». La manutenzione è al centro di un’ordinanza che verrà emessa nei prossimi giorni. «Abbiamo stanziato 80mila euro in bilancio che serviranno per le operazioni di sfalcio dell’erba nei canali d’acqua che scorrono nel nostro territorio», assicura il sindaco Gigi Concu. Da Riu Saliu e Riu Mortu, mentre per Riu Nou è previsto un doppio intervento: oltre alla manutenzione ordinaria nel tratto in centro - che sarà affidata a una società esterna dopo la firma dell’ordinanza - c’è il taglio delle canne che crescono lungo il percorso del canale che dalla fine di via San Martino arriva sino alla zona oltre la 554.

