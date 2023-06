L’erba ricopre  i giochi dei bimbi 

Ci sono di nuovo le erbacce nel parco giochi in via Lombardia. Le sterpaglie in alcuni punti sono cresciute all’altezza dei giochi. Una situazione che rappresenta un grande rischio per i bambini che vanno a giocare nel giardino perché in mezzo alle sterpaglie potrebbero avere trovato habitat anche le zecche.

l problema, nello spazio di fronte alle case popolari di proprietà di Area, si ripete ogni anno con l’arrivo del caldo e ogni volta i residenti sollecitano interventi in modo che i bimbi possano giocare sotto casa in tutta tranquillità senza il rischio di farsi male o di venire punti dai pericolosi parassiti.

Intanto è scaduta l’ordinanza che impone ai privati di bonificare i loro terreni da erbacce e rifiuti. Dovranno mantenerli puliti e potare siepi e rami che sporgano su strade e marciapiedi.

RIPRODUZIONE RISERVATA