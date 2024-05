L’erba nelle rotonde è troppo alta 

Troppo verde ostacola la visuale degli automobilisti in transito. Tante critiche per due rotatorie sulla strada statale 195, nel territorio di Pula: la prima al chilometro 29,700, a ridosso del supermercato Crai; la seconda al 33,900 vicino alla chiesa Santa Margherita di Boeria. La protesta è dovuta all’altezza di entrambe le rotatorie e delle aiuole soprastanti che ostacolano la visuale. In prossimità dell’intersezione, è difficile capire quando un altro veicolo sta transitando.

«Il progetto delle due rotatorie è stato approvato direttamente dall’Anas - spiega il sindaco Walter Cabasino - L’altezza strutturale delle intersezioni è stata progettata da loro. Attualmente non è prevista nessuna rimozione del verde dalle rotatorie. Quando sistemeremo nuovamente il verde, eventualmente, se l’Anas ci informerà che possono essere ridotte le altezze, provvederemo a farlo per tutelare i veicoli».

