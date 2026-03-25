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Tortolì.
26 marzo 2026 alle 00:25

L’erba era per uso personale, assolto Corongiu 

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Non c’era la prova che la droga fosse destinata al mercato dello spaccio. Per questo Luciano Corongiu, 47 anni, pregiudicato di Tortolì, è stato assolto dall’accusa per cui è finito sotto processo (con rito abbreviato) davanti al giudice del Tribunale di Lanusei. Al termine della discussione di martedì, il pm, Giovanna Morra, ha chiesto la condanna dell’imputato a un anno e otto mesi (pena già ridotta di un terzo per il rito prescelto), ma il giudice, Nicola Caschili, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Marcello Caddori circa l’uso personale, lo ha assolto ritenendo non provata la destinazione dello stupefacente allo spaccio. All’epoca della perquisizione (dicembre 2019), Corongiu era stato destinatario di una perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri che avevano rinvenuto 15 grammi di marijuana suddivisa in 40 dosi. La presenza dei militari aveva innescato tensione all’interno della casa: all’arrivo del personale dell’Arma, l’uomo aveva reagito con violenza.

I carabinieri avevano anche bloccato il suo tentativo di fuga, arrestandolo per il reato di lesioni (un militare aveva riportato lievi ferite), detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. A distanza di sei anni, il procedimento penale per il reato di spaccio si è chiuso con l’assoluzione perché “il fatto non sussiste”. (ro. se.)

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