L’era dell’Aquarius, super yacht a Santa Maria 

Oltre 92 metri lunghezza per quasi tremila tonnellate di stazza. Sono le dimensioni dello yacht di lusso “Aquarius” che da qualche giorno attira l’attenzione di tutti i vacanzieri che effettuano escursioni via mare lungo la costa di Baunei. Di proprietà del miliardario americano Steve Wynn, 82 anni, fondatore e presidente della "Wynn Resort Limited", operativa a Las Vegas nel settore alberghi di lusso e casinò, l’Aquarius sta effettuando una crociera nel Mediterraneo e tre giorni fa ha gettato l’ancora nei pressi di Cala Goloritzè. Può accogliere a bordo quattordici ospiti in sette cabine extralusso e conta trenta uomini di equipaggio, tra cui figura anche uno staff medico di prim’ordine. E lunedì pomeriggio lo staff medico dell’Aquarius si è offerto via radio per dare un aiuto nei soccorsi attivati per salvare un turista francese vittima di un malore proprio davanti alle acque di Goloritzè. «Mi sono avvicinato al tender dell’Aquarius dopo aver ricevuto la loro richiesta via radio, per trasbordare sul nostro gommone di servizio lo staff medico – racconta Italo Tegas, vigilante del comune di Baunei – per raggiungere la spiaggia di Goloritzè dove nel frattempo era stato trasferito lo sfortunato turista francese colto da malore, che però è morto poco dopo». (gm. p.)

