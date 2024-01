L’Èquipe: «Non lasciò la Sardegna» 

La morte di Gigi Riva ha addolorato tutto il mondo sportivo e non solo. I principali siti Internet dei quotidiani italiani hanno aperto sulla morte di Rombo di Tuono.

I quotidiani italiani

A cominciare dal Corriere della Sera che ricorda: “L’ultima intervista a Gigi Riva: «Dissi no al miliardo della Juve. La depressione va e viene. Le ammiratrici? Da giovane ho fatto cose che non erano normali”. Quindi La Gazzetta dello Sport: “Calcio in lutto: è morto Gigi Riva. Aveva 79 anni, è stato un mito del Cagliari e della Nazionale”. E Tuttosport: “Gigi Riva è morto: l'Italia del calcio piange la sua leggenda”. Il Sole24 Ore, il principale quotidiano economico del Paese, titola secco: “Cagliari, è morto Gigi Riva”. Identico il messaggio della Prealpina, giornale che si occupa anche del territorio di Leggiuno, paese d’origine del Mito. Quindi Il Giorno: “Gigi Riva, ricordi del suo lago: interminabili partite all’oratorio e gite in barca”. Poi il ricordo del direttore Davide Pelli, tifoso rossoblù: “Quella volta che Gigi Riva disse: «Portatemi una copia del Corriere del Ticino»”. Il Fatto Quotidiano titola “Gigi Riva è morto: per l’ex calciatore è stato fatale il secondo malore dopo il ricovero in cardiologia”. Lo scudetto del Cagliari, il primo da Roma in giù, portò alla società moltissimi supporter soprattutto dal Meridione. Il Quotidiano di Gela, in Sicilia, titola: “Addio Rombo di Tuono, è morto Gigi Riva”. Il Quotidiano del Molise: “Addio a Gigi Riva, è morto il mito del calcio italiano”. Quindi Il Giornale: “Ha segnato la storia del calcio: sport e politica piangono Gigi Riva”. Grande articolo su Huffington Post: “Addio, Gigi Riva. Grazie dell'impresa più bella: dire all'Italia che i sardi non sono solo banditi e pastori”. La Stampa: “È morto Gigi Riva, Rombo di Tuono tradito dal cuore. Ha rifiutato l’angioplastica, poi la crisi fatale”.

In Francia

Dall’estero, il francese L’Équipe – a differenza di molti quotidiani italiani – rimarca: “Mort de Gigi Riva, le héros de l'Italie qui n'a jamais quitté la Sardaigne”, la morte di Gigi Riva, l’eroe dell’Italia che non ha mai lasciato la Sardegna.

