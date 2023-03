L’equipaggio dei diabetici su Nave Italia 

Un’avventura sulle onde quella che affronteranno i pazienti diabetici sul veliero “Nave Italia” della Marina Militare. Il progetto educativo e riabilitativo presentato dal Direttore dell’Unità Operativa di Diabetologia della Asl Gallura, Giancarlo Tonolo, insieme alle associazioni Diabete Zero Odv e Janasdia, è stato apprezzato ed approvato dalla Fondazione “Tender to Nave Italia”, e si svolgerà per cinque giorni, tra l’11 e il 15 luglio. Protagonisti diversi diabetici di tipo 1 insulino-dipendenti provenienti da Gallura, sassarese e cagliaritano, che accompagnati da due medici, saliranno a bordo per “sfidare” le tempistiche delle cure e sfatare i tabù imposti dalla malattia.

«Insieme alle equipe impegnate – spiega dottor Tonolo – valuteremo le capacità di adattamento in una condizione diversa da quella di tutti i giorni, lontano dalle strutture sanitarie e dalle farmacie, coadiuvati dalla telemedicina: saremo, infatti, collegati con operatori in grado di supportare i pazienti da terra. Deve cominciare a passare il messaggio che il diabete non è una malattia che limita le possibilità lavorative o ricreative: le insuline moderne riducono drasticamente gli episodi di ipoglicemia e abbiamo device che garantiscono una somministrazione “intelligente”. Particolare attenzione verrà data alla gestione di situazioni anomale». (v.m.)

