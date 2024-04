Lepore: oggi tutti in piazza con Cgil e Uil 

BOLOGNA. Tutta Bologna in piazza per dire basta alle morti sul lavoro. È l’appello del sindaco Matteo Lepore, che invita la città ad unirsi alla manifestazione che hanno organizzato per oggi Cgil e Uil. Una manifestazione indetta da tempo, come in tutte le altre città italiane, su una piattaforma che ha al centro anche la sicurezza sul lavoro, insieme alla riforma fiscale. Ma che dopo la strage di Suviana, a Bologna assumerà un valore non previsto. Il raduno è in piazza XX settembre, vicino alla stazione, da dove si formerà il corteo che, percorrendo via Indipendenza, arriverà in piazza Maggiore. «Invito tutte e tutti a partecipare domani al corteo - dice Lepore - abbiamo bisogno di una grande manifestazione per dire basta alle morti sul lavoro e stare accanto ai colleghi e ai familiari delle vittime, ai feriti a quanti oggi sono nell'angoscia per i dispersi. Dobbiamo esserci domani». Anche il Pd aderisce: sarà in piazza a Bologna con il presidente del partito, e dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

